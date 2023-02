Técnico do Bayern é multado em 50 mil euros por criticar arbitragem

O técnico do Bayern de Munique, Julian Nagelsmann, foi multado em 50 mil euros por suas críticas contra os árbitros após a derrota do time bávaro para o Borussia Mönchengladbach, anunciou nesta quarta-feira a Federação Alemã de Futebol (DFB).

Depois da derrota do Bayern para o 'Gladbach' (3 a 2) no sábado, pelo Campeonato Alemão, Nagelsmann criticou duramente o árbitro da partida, Tobias Welz, principalmente pela expulsão do zagueiro Dayot Upamecano, que recebeu cartão vermelho aos nove minutos da primeira etapa.

Depois do jogo, o treinador se desculpou e reconheceu ter se excedido em suas palavras.

"As emoções pertencem ao esporte, mas devo me desculpar pela escolha das minhas palavras contra a arbitragem de Tobias Welz", tuitou.

A comissão disciplinar da DFB considerou que não havia razão suficiente para punir Nagelsmann com uma suspensão, levando em conta seu pedido de desculpas "na mesma noite", e decidiu aplicar somente a multa de 50 mil euros.

Com isso, Julian Nagelsmann pode se concentrar no próximo compromisso do Bayern: a visita ao Union Berlin no domingo, na 22ª rodada da Bundesliga, um confronto direto na briga pelo título.

