Swiatek vai às semifinais em Dubai; Sabalenka avança às quartas

A polonesa Iga Swiatek e a bielorrussa Aryna Sabalenka, primeira e segunda do ranking mundial da WTA, venceram nesta quarta-feira as respectivas partidas da terceira fase (oitavas de final) do torneio de Dubai.

Swiatek, que não teve a menor dificuldade diante da russa Liudmila Samsonova (13ª), a quem venceu por 6-1 e 6-0 garantiu assim a vaga nas semifinais, já que a tcheca Karolina Pliskova (18ª), que seria sua adversária nas quartas de final, desistiu de seguir no torneio por problemas físicos.

Pliskova, ex-número 1 do ranking da WTA, havia vencido nesta quarta-feira por 7-5, 6-7 (6/8) e 6-2 a ucraniana Anhelina Kalinina (33ª) mas após o triunfo anunciou sua saída da competição, dando a classificação automática para Swiatek.

"Depois de jogar as finais aqui há alguns anos e ir muito bem este ano, é muito decepcionante para mim", tuitou Pliskova. "Mas depois de lutar contra um vírus e cãibras por algumas horas logo após minha partida, não consigo continuar."

Já Sabalenka se recuperou de um mau início e venceu de virada a letã Jelena Ostapenko (20ª), a quem venceu por 2-6, 6-1 e 6-1.

Nas quartas de final, Sabalenka vai enfrentar a tcheca Barbora Krejcikova (30ª), que derrotou sua compatriota Petra Kvitova (15ª) por 6-3 e 6-2.

--- Torneio WTA de Dubai

- Simples - Terceira fase:

Iga Swiatek (POL/N.1) x Liudmila Samsonova (RUS/N.14) 6-1, 6-0

Karolína Plísková (CZE) x Anhelina Kalinina (UCR) 7-5, 6-7 (6/8), 6-2

Madison Keys (EUA) x Victoria Azarenka (BLR/N.15) 6-2, 6-1

Cori Gauff (EUA/N.5) x Elena Rybakina (CAZ/N.9) não se apresentou

Karolína Muchová (CZE) x Belinda Bencic (SUI/N.8) 6-1, 6-4

Jessica Pegula (EUA/N.3) x Ana Bogdan (ROM) 6-4, 6-3

Barbora Krejcíková (CZE) x Petra Kvitova (CZE/N.12) 6-3, 6-2

Aryna Sabalenka (BLR/N.2) x Jelena Ostapenko (LAT/N.13) 2-6, 6-1, 6-1

