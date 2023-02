Suspensão do Novo START pelos russos é 'grave erro', diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quarta-feira (22), em Varsóvia, que a decisão da Rússia de suspender sua participação no tratado de desarmamento nuclear Novo START é um "grave erro".

A reação de Biden aconteceu ao ser abordado por um jornalista sobre o assunto antes de uma reunião com líderes do Nove de Bucareste (B9), um grupo de aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), na presença do secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg.

As duas Câmaras do Parlamento russo ratificaram nesta quarta-feira a decisão anunciada na véspera pelo presidente Vladimir Putin e denunciada pelas potências ocidentais.

O chefe de Estado americano falou antes do encontro na capital com os dirigentes dos nove países-membros da Otan, situados na Europa Central e Leste Europeu: Bulgária, República Tcheca, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia e Eslováquia.

A reunião começou pouco antes das 14h GMT (11h no horário de Brasília) e será dedicada, principalmente, à questão do apoio à Ucrânia e à confirmação de compromissos mútuos.

Na abertura do encontro, Biden mencionou a adesão da Finlândia à Otan e enfatizou que os países do B9 continuam sendo a "linha de frente da nossa defesa coletiva".

Jens Stoltenberg declarou que é preciso "quebrar o ciclo da agressão russa".

"Devemos conservar e intensificar nosso apoio à Ucrânia, dar à Ucrânia o que ela precisa para vencer", disse ele.

"Não sabemos quando esta guerra vai acabar, mas, quando isso acontecer, devemos garantir que a história não se repita", enfatizou Stoltenberg.

Joe Biden deve deixar Varsóvia à tarde e retorna para os EUA, depois de uma visita surpresa a Kiev e de dois dias passados na Polônia.

