Suspensão do Novo START pelos russo é 'grave erro', diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quarta-feira (22), em Varsóvia, que a decisão da Rússia de suspender a sua participação no tratado de desarmamento nuclear Novo START é um "grave erro".

A reação de Biden aconteceu ao ser abordado por um jornalista sobre o assunto antes de uma reunião com líderes do Nove de Bucareste (B9), um grupo de aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), na presença do secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

sms-sw/pc/mb/tt

Tags