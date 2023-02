Sobe para nove total de palestinos mortos em operação de Israel na Cisjordânia

Nove palestinos morreram nesta quarta-feira (22) em uma incursão militar israelense em Nablus, no norte da Cisjordânia ocupada, conforme novo balanço divulgado pelo Ministério palestino da Saúde.

Cerca de 80 feridos foram levados para diferentes hospitais de Nablus, de acordo com a mesma fonte. Segundo jornalistas da AFP no local, as forças israelenses deixaram a cidade antes das 13h30 (8h30 em Brasília), após uma incursão de três horas.

