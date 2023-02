Sérvio Lajovic surpreende e elimina Schwartzman no Rio Open

O sérvio Dusan Lajovic (80º) surpreendeu ao eliminar nesta quarta-feira o argentino Diego Schwartzman (N.5), atual vice-campeão, na primeira fase do torneio ATP 500 do Rio de Janeiro, o Rio Open.

Lajovic, de 32 anos, avançou para as oitavas de final depois de um início muito sólido, em que venceu sete jogos consecutivos, no saibro do Jockey Club.

O sérvio teve um primeiro set tranquilo (6-1), enquanto no segundo (6-4) 'El Pequeno' pareceu acordar mas acabou sucumbindo diante de um adversário com nervos e concentração de aço.

"Apesar do primeiro set ter sido 6-1, o jogo não foi fácil", admitiu o europeu, sobre o duelo que deveria ter sido disputado na terça-feira, mas foi remarcado para esta quarta-feira devido à forte chuva.

A eliminação precoce no principal torneio de tênis da América do Sul confirma o péssimo início de temporada de Schwartzman, campeão do Rio Open em 2018 e vice-campeão em 2022.

Na semana passada, o argentino de 30 anos (38º) caiu nas oitavas de final do ATP 250 de Buenos Aires contra o espanhol Bernabé Zapata (63º).

Lajovic enfrentará o compatriota e amigo Laslo Djere (57º), campeão do Rio Open em 2019 e que derrotou o argentino Facundo Bagnis (87º) na segunda-feira.

"Parece que só vou enfrentar ex-campeões. Acho que ele (Djere) já me venceu mais vezes do que eu o venci, mas é preciso saber lidar com essas situações", disse Lajovic.

