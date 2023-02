Petróleo fecha em baixa

Os preços do petróleo voltaram a cair nesta quarta-feira, pressionados pelos temores de desaceleração da economia global, enquanto as reservas dos Estados Unidos ainda devem aumentar.

O barril do Brent para entrega em abril caiu 2,95%, a US$ 80,60, e o WTI para o mesmo mês, 3,15%, para US$ 73,95.

"É muito provável que ainda tenhamos um aumento das reservas americanas. Espero um aumento de 3 milhões de barris", previu o analista Robert Yawger, da Mizuho USA. "Estamos nadando em petróleo e realmente não precisamos tanto dele", resumiu, para explicar a queda dos preços.

Por outro lado, a divulgação da ata da reunião monetária mais recente do Fed mostra que "o comitê monetário mantém uma postura rígida sobre a inflação" e que "mais aumentos dos juros estão no horizonte", observou Kathy Bostjancic, economista-chefe da Nationwide.

Uma nova alta dos juros pesaria "nas perspectivas de crescimento dos Estados Unidos e, em certa medida, do restante do mundo", assinalou Ricardo Evangelista, analista da ActivTrades.

