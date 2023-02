PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Biden se reúne na Polônia com líderes do flanco oriental da Otan

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

VARSOVIA:

Biden se reúne na Polônia com os líderes do flanco oriental da Otan

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reúne-se nesta quarta-feira (22) em Varsóvia com nove dirigentes de países da Otan da Europa Central e do Leste para reafirmar o apoio "inabalável" de Washington à Rússia, a dois dias do primeiro aniversário da guerra na Ucrânia.

MOSCOU:

Grupo paramilitar Wagner pede aos russos pressão sobre Exército por mais munição

O fundador do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, pediu à população russa, nesta quarta-feira (22), que pressione o Exército para fornecer munição para seus homens, um apelo sem precedentes que mostra as tensões entre a organização de mercenários e o Estado-Maior russo.

NAÇÕES UNIDAS:

Ucrânia e aliados buscam o apoio mais amplo possível na ONU

A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) se reúne nesta quarta-feira (22) para abordar a guerra na Ucrânia, a dois dias do aniversário da invasão russa, e Kiev e os seus aliados esperam obter o maior apoio possível para uma resolução que apela a uma "paz justa e duradoura".

PEQUIM:

Por que o apoio militar da China à Rússia mudaria o cenário da guerra?

O governo dos Unidos afirma que a China está considerando enviar armas à Rússia para a guerra do país na Ucrânia e, embora Pequim negue, analistas consideram que isto pode mudar o cenário do conflito que começou em fevereiro do ano passado.

LONDRES:

Um ano após a invasão, oligarcas russos fogem das sanções

Após a invasão da Ucrânia pela Rússia há um ano, os países ocidentais adotaram sanções contra oligarcas russos próximos ao presidente Vladimir Putin, congelando contas bancárias e confiscando propriedades ou iates de luxo.

PARIS:

Correspondentes internacionais resistem no front ucraniano um ano após invasão russa

A eclosão do conflito na Ucrânia mobilizou meios de comunicação de todo o mundo e, um ano depois, jornalistas que atuam no front se surpreendem com a resistência do país invadido pelas tropas russas e a intensidade dos combates.

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

NOVA YORK:

Juiz de NY determina que vítimas do 11/9 não podem receber reservas afegãs

As famílias das vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2011 não podem receber os 3,5 bilhões de dólares de fundos pertencentes ao Banco Central do Afeganistão, decidiu um juiz federal de Nova York na terça-feira (21).

SÃO PAULO:

Número de mortos em tempestade no litoral paulista sobe para 48

O número de mortos pelas chuvas recordes registradas no fim de semana no sudeste do Brasil subiu para 48, informaram as autoridades nesta quarta-feira (22), quarto dia de buscas por dezenas de desaparecidos.

SÃO SEBASTIÃO:

Comunidade mais atingida por deslizamentos em São Sebastião chora seus mortos

Márcio olhou incrédulo para a cena: cerca de vinte homens estavam removendo lama, troncos e pedras para desenterrar os corpos de seus pais, cuja casa onde moraram por 30 anos foi devastada por uma tempestade devastadora no litoral paulista.

-- EUROPA

SAINT-JEAN-DE-LUZ, França:

Professora morre depois de ser esfaqueada por aluno no sudoeste da França

Uma professora de Espanhol de uma escola de Saint-Jean-de Luz, no sudoeste da França, morreu depois de ser esfaqueada por um aluno em sala nesta quarta-feira (22), informou a Promotoria local.

BRUXELAS:

UE registra quase um milhão de pedidos de asilo em 2022, recorde em sete anos

Os países da União Europeia (UE), Suíça e Noruega registraram em 2022 quase um milhão de demandas de asilo, um aumento de mais 50% em comparação com o ano anterior e um volume recorde desde 2016, de acordo com dados oficiais divulgados nesta quarta-feira (22).

BARCELONA:

Polícia espanhola prende pai de irmãs assassinadas no Paquistão

A polícia espanhola prendeu nesta quarta-feira (22), perto de Barcelona, o pai das duas irmãs residentes na Espanha, que teriam sido vítimas de um crime de "honra" nas mãos de familiares no Paquistão - informaram fontes policiais.

-- ÁSIA

PEQUIM:

Desabamento de mina na China deixa dois mortos e mais de 50 desaparecidos

Pelo menos duas pessoas morreram, seis ficaram feridas e 53 ainda estão desaparecidas nesta quarta-feira (22) no desabamento de uma mina de carvão na região chinesa da Mongólia Interior (norte), informou a mídia estatal.

-- ORIENTE MÉDIO

NABLUS:

Dez mortos e mais de 80 feridos em operação israelense na Cisjordânia

Dez palestinos morreram e mais de 80 ficaram feridos por tiros em um ataque militar israelense em Nablus, cenário frequente de confrontos violentos, informou a Autoridade Palestina.

ALEPPO:

Moradores de Aleppo permanecem em casas destruídas após terremotos

O terremoto de 6 de fevereiro fez um enorme buraco no quarto de Um Munir, mas a viúva de 55 anos diz que só deixará sua casa na cidade síria de Aleppo para ir direto para o cemitério.

ANTAKYA:

Balões vermelhos na cidade turca de Antakya em homenagem às crianças mortas no terremoto

À margem de uma rodovia que atravessa a cidade de Antakya, dezenas de balões vermelhos estão amarrados sobre as ruínas, um símbolo para homenagear as crianças mortas no terremoto de 6 de fevereiro que devastou o sul da Turquia.

=== ECONOMIA ===

MADRI:

Iberdrola registrou lucro recorde de 4,34 bilhões de euros em 2022

A grande empresa espanhola do setor de energia Iberdrola registrou um lucro recorde de 4,34 bilhões de euros em 2022 (US$ 4,62 bilhões, cerca de R$ 20,7 bilhões), graças ao aumento de sua capacidade de produção renovável e ao aumento do preço da energia.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

BERLIM:

'20.000 espécies de abelhas' lança debate sobre menores transexuais no Berlinale

O filme "20.000 espécies de abelhas", primeiro filme da espanhola Estíbaliz Urresola, 38 anos, começou um debate nesta quarta-feira (22) sobre menores transexuais, durante o Festival Internacional de Cinema de Berlim (Berlinale). O assunto se tornou pauta em meio à uma polêmica lei aprovada na Espanha.

(festival Espanha gente cinema Alemanha, Ângulo, 457 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa

