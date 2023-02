Ovacionado, Bellucci perde para o argentino Báez no Rio Open e encerra carreira

O argentino Sebastián Báez, sexto cabeça-de-chave, eliminou na primeira fase do Rio Open nesta quarta-feira o brasileiro Thomaz Bellucci , que encerrou sua carreira profissional de quase duas décadas.

Báez (35º do ranking mundial) não teve muitas dificuldades diante de seu adversário (915º), de 35 anos, que chegou ao seu último torneio após enfrentar várias lesões que afetaram seu desempenho nos últimos tempos.

O jovem argentino de 22 anos venceu por 6-3 e 6-2 em uma hora e 35 minutos de jogo no saibro da quadra principal, a Guga Kuerten, onde o tenista paulista foi ovacionado durante toda a partida.

Báez agora buscará uma vaga nas quartas de final do torneio ATP 500 nesta quinta-feira contra o peruano Juan Pablo Varillas (81º), que derrotou o francês Hugo Gaston (106º) na terça-feira.

"Recebi muito carinho de vocês e eu conquistei muito mais do que esperava. Foi um grande privilégio jogar diante de vocês e ter representado o Brasil tantas vezes. Só tenho que agradecer", disse Bellucci, que não conteve as lágrimas no meio da quadra, onde foi homenageado pela organização.

O canhoto, que estreou profissionalmente em 2005, é considerado o melhor do tênis masculino brasileiro desde a aposentadoria de Gustavo Kuerten, em 2008.

Vencedor de quatro títulos ATP e representante do Brasil nos Jogos Olímpicos de 2008, 2012 e 2016, Bellucci alcançou sua melhor posição no ranking da ATP em 2010 (21º), quando avançou até a quarta fase de Roland Garros, onde acabou sendo eliminado pelo espanhol Rafael Nadal, que depois se sagraria campeão.

--- Resultados do 3º dia do Rio Open:

. Simples masculino (1ª fase):

Carlos Alcaraz (ESP/N.1) x Mateus Alves (BRA) 6-4, 6-4

Fabio Fognini (ITA) x Marcelo Barrios (CHI) 6-2, 6-3

Dusan Lajovic (SRB) x Diego Schwartzman (ARG/N.5) 6-1, 6-4

Sebastián Báez (ARG/N.6) x Thomaz Belluci (BRA) 6-3, 6-2

Albert Ramos (ESP/N.7) x Tomás Etcheverry (ARG) 5-7, 6-4, 6-4

Bernabé Zapata Miralles (ESP) x Jaume Munar (ESP) 6-3, 7-5

. Simples masculino (2ª fase):

Hugo Dellien (BOL) x Alex Molcan (SVK/N.9) 1-6, 6-2, 6-2

