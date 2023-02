O Barcelona "é a casa dele", diz Xavi sobre Messi

O técnico do Barcelona, Xavi Hernández, disse nesta quarta-feira que mantém contato com Lionel Messi, embora uma eventual volta do craque argentino ao clube catalão ainda dependa do astro e das condições do clube.

"Já disse que esta é a casa dele (Messi), as portas estão abertas, não posso dizer mais nada", disse Xavi na coletiva de imprensa antes do jogo de volta do play-off de acesso às oitavas de final da Liga Europa, nesta quinta-feira contra o Manchester United.

"É um amigo, estamos em contato permanente. Com o 'presi' (Joan Laporta) falamos de muitas coisas", acrescentou o treinador do Barça, depois de a imprensa espanhola noticiar um encontro entre Jorge Messi, pai do astro argentino do Paris Saint-Germain, com Laporta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A partir daí, vai depender do que (Messi) fizer com o futuro dele e também o que for viável para o clube", disse Xavi, que ao ser questionado se Messi se encaixaria em seu time, foi contundente: "o melhor jogador do mundo e da história, sempre".

Sobre o jogo contra o United, após o empate em 2 a 2 no jogo de ida no Camp Nou, Xavi considerou que "a ideia é partir para o ataque, ser protagonista, dominar, pressionar. Temos que igualar a intensidade e a paixão deles".

"Estamos aqui para competir com entusiasmo, com vontade. Chegamos em um bom momento apesar dos desfalques, e temos que mostrar a nossa melhor versão. O Manchester United está na sua melhor fase, vai ser difícil, mas vamos tentar passar de rodada", completou Xavi.

O Barça encara a partida com as baixas importantes de Pedri e Gavi, mas Xavi se mostrou confiante.

"O desfalque do Ousmane (Dembélé) também é crucial para nós, faz a diferença, é uma perda importante. Pedri e Gavi obviamente também. Pedri é o jogador de referência, não perde a bola, é essencial, e Gavi é pura paixão, pura intensidade, que é exatamente o que precisamos amanhã", explicou Xavi.

"É preciso colocar a ordem que Pedri tem, a intensidade que Gavi tem, mas temos alternativas para que esses desfalques não sejam sentidos", concluiu Xavi.

pve-gr/dr/aam

Tags