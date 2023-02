Inter vence Porto (1-0) no jogo de ida das oitavas da Champions

A Inter de Milão venceu o Porto por 1 a 0 nesta quarta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, disputado no estádio Giuseppe Meazza, e deu um primeiro passo rumo à classificação para a próxima fase.

O gol da partida foi marcado pelo atacante belga Romelu Lukaku (86'), num duelo em que o Porto também teve chances de marcar e levou bastante perigo ao time 'nerazzurro'.

Com a vitória, os italianos vão em vantagem para o jogo de volta, no dia 14 de março, no Estádio do Dragão.

