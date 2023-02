Iberdrola registrou lucro recorde de 4,34 bilhões de euros em 2022

A grande empresa espanhola do setor de energia Iberdrola registrou um lucro recorde de 4,34 bilhões de euros em 2022 (US$ 4,62 bilhões, cerca de R$ 20,7 bilhões), graças ao aumento de sua capacidade de produção renovável e ao aumento do preço da energia.

Este resultado é 12% superior ao de 2021 (3,88 bilhões de euros), que já foi recorde, e superou as previsões da empresa, que esperava atingir entre 4 bilhões e 4,2 bilhões de euros de lucro.

Também superou as expectativas dos analistas consultados pela empresa de informações financeiras Factset, que esperavam uma média de 4,23 bilhões de euros de lucro líquido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A empresa espanhola, que registrou um forte crescimento internacional nos últimos anos até se tornar uma das principais empresas mundiais de energias renováveis, viu o seu volume de negócios aumentar 40% em ritmo anual, a 53,9 bilhões de euros.

Com uma presença significativa no Brasil, México, Estados Unidos e Reino Unido, a Iberdrola obteve um aumento de lucros em todos os mercados, exceto na Espanha (-19%).

O Ebitda, resultados antes dos impostos, juros ou desvalorizações, cresceu 10%, a 13,22 bilhões de euros, "com os EUA e o Brasil compensando a evolução negativa na Espanha e o abrandamento no México", explicou a Iberdrola.

A empresa tinha atribuído as dificuldades no mercado espanhol nos últimos meses às medidas regulatórias tomadas pelo governo de esquerda para travar o aumento dos preços do gás e da eletricidade, aumentos que não puderam ser repercutidos nos clientes que se beneficiavam de tarifas fixas.

Os resultados coincidem também com a implementação pelo governo de Pedro Sánchez de um imposto excepcional sobre os lucros das grandes empresas energéticas, que permitirá ao Estado entrar arrecadar cerca de 2 bilhões de euros por ano em 2023 e 2024.

vab-al/zm/aa

Tags