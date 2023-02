Ex-atacante brasileiro Sonny Anderson volta ao Lyon como conselheiro esportivo

O ex-atacante brasileiro Sonny Anderson será o novo conselheiro esportivo do Lyon, anunciou nesta quarta-feira o clube francês.

Anderson, de 52 anos, defendeu a equipe entre 1999 e 2003, período em que conquistou duas vezes o Campeonato Francês (2002 e 2003) e uma vez a Copa da Liga (2001).

O brasileiro trabalhou recentemente como comentarista no canal BeInsport, mas também como conselheiro esportivo do Lyon-La Duchère, clube associado ao Lyon, que joga a quarta divisão francesa.

Como jogador, Sonny Anderson defendeu no Brasil o Vasco (1988-1991) e o Guarani (1992) antes de começar sua jornada pela Europa, onde passou por clubes como Olympique de Marselha (1993-1994), Monaco (1994-1997) e Barcelona (1997-1999), até ser contratado pelo Lyon.

Depois de deixar a França, ele seguiu carreira no Villarreal (2003-2004), no Al-Rayyan (2004-2005) e se aposentou no Al-Gharaffa (2005-2006), os dois últimos do Catar.

