EUA: estudante encontra arma em banheiro de escola

O superintendente de educação da cidade de Rising Star, no Texas, Estados Unidos, anunciou a renúncia ao cargo nessa segunda-feira, 20. O aviso foi dado após um estudante de apenas 9 anos encontrar uma pistola, de propriedade do funcionário, no banheiro de uma escola.

Segundo a imprensa local, a criança avistou a arma ao entrar em uma das cabines para usar o sanitário. O garoto avisou ao professor de sua turma.

O professor, no entanto, não enviou um adulto para averiguar a situação. Ele mandou que outra criança da mesma sala fosse confirmar que a pistola estava no banheiro.

O caso ocorreu em janeiro, e houve pressão de pais de estudantes para a renúncia do superintendente de educação da cidade, Robby Stuteville. Ele é o dono da arma encontrada pelas crianças.

Stuteville disse que ele e o diretor da escola portam suas armas abertamente durante as atividades escolares. Para ele, "nunca houve risco além do óbvio". A arma ficou sem supervisão por cerca de 15 minutos.

O chefe de polícia da cidade, Don Braly, disse que, apesar de a situação ter acontecido em janeiro, só tomou conhecimento do caso na última quarta-feira, 15. Antes disso, não havia sido registrada queixa sobre o ocorrido. Braly afirmou que abriu uma investigação sobre o episódio.

Outro inquérito poderá ser instaurado para descobrir por que o caso não foi informado às autoridades, segundo ele, se houver entendimento de que existiu ilegalidade na situação. Não foi informado, porém, se o diretor e o professor estão sujeitos a alguma punição.

