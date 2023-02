Espanha espera receber o dobro de trabalhadores agrícolas hondurenhos este ano

A Espanha espera receber mais de 500 hondurenhos este ano para participar de campanhas agrícolas, mais que o dobro do ano passado, quando este programa migratório começou - anunciou o governo espanhol nesta quarta-feira (22) após uma reunião entre os líderes de ambos os países.

Durante o encontro em Madri, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, e a presidente hondurenha, Xiomara Castro, "concordaram sobre o sucesso" do acordo migratório que em 2022 "permitiu que 250 cidadãos hondurenhos viajassem ao nosso país e trabalhassem em campanhas agrícolas", informou o comunicado divulgado pelo Palácio da Moncloa.

"Em 2023, espera-se que este número suba para 569 trabalhadores", continuou o comunicado.

Oitenta hondurenhos que chegaram à Espanha para participar do programa foram recebidos na terça-feira no aeroporto de Barajas, que atende Madri, pelo chanceler hondurenho, Enrique Reina, que está na capital espanhola com Castro, informou a Chancelaria do país centro-americano no Twitter.

Castro se reuniu com Pedro Sánchez no La Moncloa, sede do Poder Executivo espanhol. Depois, foi recebida no Palácio da Zarzuela, para um encontro com o chefe de Estado, rei Felipe VI, que ofereceu um almoço em sua homenagem.

Sánchez visitou Honduras em agosto passado, quando prometeu maior apoio de seu país à América Central, uma região atingida pela pobreza e pelas consequências da pandemia da covid-19.

