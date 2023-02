El Nacional e Independiente Medellín empatam (2-2) na ida da segunda fase da Libertadores-2023

Com um pênalti convertido e outro desperdiçado, o equatoriano El Nacional empatou em 2 a 2 com o colombiano Deportivo Independiente Medellín nesta quarta-feira, em Quito, no Equador, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Libertadores-2023.

O meia-atacante Byron Palacios (55 minutos) e o atacante Ronie Carrillo (67, de pênalti) marcaram para os donos da casa, enquanto o meia Ever Valencia (18) e o zagueiro Daniel Londoño (87) para o 'DIM'.

O jogo de volta será no dia 1º de março no estádio Atanasio Girardot de Medellín.

O vencedor do confronto medirá forças na próxima fase com quem vencer o duelo entre o boliviano Always Ready e o chileno Magallanes.

