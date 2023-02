De Paul sofre lesão muscular e está fora do clássico de Madri

O volante argentino Rodrigo de Paul, do Atlético de Madrid, sofreu uma lesão muscular e está fora do clássico de sábado contra contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol.

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, o Atlético informou que De Paul passou por exames médicos que constataram "uma lesão muscular na coxa esquerda".

O clube 'colchonero' não deu prazo para o tempo de recuperação do jogador, limitando-se a afirmar que vai "acompanhar sua evolução", mas segundo a imprensa local, ele pode ficar afastado por um período de duas a três semanas.

No último fim de semana, De Paul começou como titular na vitória do Atlético por 1 a 0 sobre o Athletic Bilbao e foi substituído no início do segundo tempo.

