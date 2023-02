Comunicado do Business Wire :Syntagma Capital

A Syntagma Capital anuncia hoje que entrou em negociações exclusivas com a Eramet, para adquirir a Erasteel (https://www.erasteel.com). A empresa é líder mundial nametalurgia convencional e do pó de aços rápidos utilizados para ferramentas de usinagem, furação e corte de alto desempenho. Além disto, a Erasteel possui capacidades únicas de reciclagem de metais na Europa, oferecendo soluções sustentáveis para recuperar baterias, catalisadores e metais. A empresa emprega cerca de 850 funcionários em seus seis locais na França, Suécia e China. Em 2022, a Erasteel gerou cerca de EUR 275 milhões em receitas, atendendo sobretudo aos setores aeroespacial, automotivo e industrial.

A transação proposta, que será submetida à informação necessária e consulta aos conselhos de trabalhadores, está sujeita a um contrato definitivo que irá incluir o cumprimento das condições usuais de encerramento, incluindo aprovações regulamentares, devendo estar concluída até o fim do primeiro semestre de 2023.

"Apesar de um mercado de fusões e aquisições muito desafiador, a Erasteel representa nosso segundo negócio em 2023 e nosso terceiro negócio nos últimos 6 meses, refletindo nossa capacidade de fornecer aos vendedores velocidade e certeza. Estamos animados com a perspectiva de desenvolver ainda mais a Erasteel a nível mundial. A Erasteel também é nossa terceira divisão e fortalece ainda mais nossa posição como parceria preferencial na Europa para extrações complexas", disse o sócio-gerente da Syntagma, Sebastien Kiekert Le Moult.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Pretendemos aproveitar nossa experiência mundial em metais e o amplo conhecimento técnico e de P&D da Erasteel, presença internacional e sólidos relacionamentos com clientes para aumentar ainda mais seu crescimento, tanto organicamente como através de fusões e aquisições específicas. Também pretendemos acelerar o desenvolvimento da divisão de reciclagem da Erasteel na França", disse Frank Coenen, sócio da Syntagma.

A equipe da Syntagma envolvida na transação incluiu Sebastien Kiekert Le Moult (sócio-gerente), Frank Coenen (sócio), Benjamin Dahan (sócio), Fabio Yamasaki (diretor), Gabriele Lo Monaco (associado sênior).

A Syntagma foi assessorada por Willkie Farr Gallagher (consultoria jurídica), Lincoln International (consultoria de fusões e aquisições), PwC (consultoria financeira) e Advention Business Partners (consultoria comercial e estratégica).

Sobre a Syntagma Capital

A Syntagma investe em empresas que podem se beneficiar da experiência operacional prática, a fim de acelerar o crescimento e aprimorar o desempenho de todas as partes interessadas. Somos verdadeiros operadores com experiência, trabalhando e administrando empresas em escala global, aproveitando nossos recursos internos para desenvolver estratégias de sucesso, executá-las para aproveitar todo o seu potencial e agregar valor sustentável a longo prazo. A Syntagma investe e opera empresas em uma ampla gama de setores com foco específico nos mercados de materiais, químicos, industriais e serviços comerciais, incluindo fabricação, distribuição, transporte e logística, locação de equipamentos, serviços metalúrgicos e outros setores. A Syntagma, como signatária do UN PRI, está comprometida com altos padrões de ESG em todos os seus investimentos, tendo sede em Bruxelas, Bélgica. Para mais informação, acesse: https://syntagmacapital.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230222005763/pt/

Contato

Marie Ciparisse Tel.: +32 (0)2 315 70 12 E-mail [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags