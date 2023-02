Comunicado do Business Wire :Starbucks

A Starbucks revelou hoje uma inovação transformadora em café, Oleato - uma linha de bebidas com sabor de café que reúne o inesperado - o café arábico Starbucks deliciosamente infundido com uma colher de azeite de oliva extra virgem Partanna prensado a frio. O resultado é um café aveludado, delicadamente doce e exuberante que eleva cada xícara com um novo sabor e textura extraordinários. A nova plataforma de bebidas que será lançada nas lojas Starbucks na Itália em 22 de fevereiro inclui: Oleato? Caffè Latte, Oleato? Iced Shaken Espresso e Oleato? Golden Foam? Cold Brew. A Starbucks Reserve Roastery Milan também irá lançar cinco bebidas aos clientes em 22 de fevereiro: Oleato? Caffè Latte, Oleato? Iced Cortado, Oleato? Golden Foam? Cold Brew, Oleato? Deconstructed e Oleato? Golden Foam? Espresso Martini. A Starbucks começará introduzindo as bebidas em mercados selecionados ao redor do mundo, ao iniciar no sul da Califórnia, EUA, nesta primavera. Ainda este ano, Japão, Oriente Médio e Reino Unido irão lançar as bebidas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230221005762/pt/

Introducing Starbucks Oleato? - a Revolutionary New Coffee Ritual (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Durante minha primeira viagem a Milão em 1983, fui cativado pelo senso de comunidade, conexão e paixão pelo café que encontrei nos bares expressos da cidade. Foi esta viagem que me inspirou a trazer o ritual do café expresso artesanal à Starbucks e à América. O Oleato representa a próxima revolução no café que reúne uma alquimia dos melhores ingredientes da natureza: grãos de café arábico da Starbucks e azeite de oliva extra virgem prensado a frio Partanna", disse Howard Schultz, diretor executivo interino da Starbucks. "Hoje me sinto tão inspirado quanto há 40 anos, sendo que o Oleato abriu nossos olhos para novas possibilidades e um modo transformador de aproveitar nosso café diário", disse Schultz.

A busca contínua da Starbucks por inspiração revelou uma tradição familiar que existe nas regiões da Itália durante gerações, ou seja, desfrutar de uma colher de azeite de oliva extra virgem todos os dias como um ritual edificante. Isto levou a Starbucks à Partanna, uma marca italiana de azeite extra virgem com mais de 100 anos de tradição e dedicação ao cultivo e à elaboração de azeite extra virgem de alta qualidade.

Oleato, o Novo Ritual do Café

A Partanna criou uma mescla altamente curada de azeite extra virgem das melhores azeitonas do Mediterrâneo, incluindo as azeitonas Nocellara del Belice (também chamadas de Castelvetrano) de alta qualidade de Partanna, na Sicília. A mistura foi cuidadosamente selecionada para combinar perfeitamente com o café Starbucks, que depois é habilmente infundido na bebida para proporcionar uma experiência suave e deliciosa como nenhuma outra.

Bebidas Starbucks Oleato que serão servidas nas lojas Starbucks em todo o mundo:

-- Oleato? Caffè Latte: Starbucks Blonde Espresso Roast, um torrado leve que é suave e sutilmente doce, é infundido com azeite de oliva extra virgem Partanna e cozido no vapor com leite de aveia cremoso para criar um café com leite aveludado, suave e deliciosamente exuberante.

-- Oleato? Golden Foam? Cold Brew: O aroma convidativo do exuberante azeite de oliva extra virgem Partanna infundido em espuma fria cascateia lentamente através da bebida gelada escura e suave, criando uma doçura sutil na bebida.

-- Oleato? Iced Shaken Espresso: Esta bebida com sabor de café oferece camadas de sabor adoçado com notas de avelãs, café expresso rico e leite de aveia cremoso infundido com azeite de oliva extra virgem Partanna.

Em mercados selecionados, os clientes também poderão adicionar uma prensa, o equivalente a uma colher, de azeite extra virgem Partanna como uma personalização para bebidas selecionadas. A prensa será então infundida (cozida no vapor, agitada ou misturada) como uma personalização em bebidas selecionadas, como bebidas com café expresso e chá com leite. O Golden Foam também estará disponível como uma personalização, que pode ser adicionada como uma deliciosa cobertura em bebidas quentes e frias.

Criado para combinar perfeitamente com o requintado café Starbucks Reserve, o Starbucks Reserve Roastery Milan estreou hoje cinco bebidas Starbucks Reserve Oleato:

-- Oleato? Caffè Latte: Starbucks Reserve Espresso e leite de aveia cremoso infundido com azeite de oliva extra virgem Partanna criam um café com leite aveludado e delicioso.

-- Oleato? Iced Cortado: Starbucks Reserve Espresso, xarope demerara, uma pitada amarga de laranja e leite de aveia é infundido com azeite de oliva extra virgem Partanna. A seguir, é servido com gelo e finalizado com casca de laranja.

-- Oleato? Golden Foam? Cold Brew: O Starbucks Reserve Cold Brew é levemente adoçado com xarope demerara e finalizado com espuma fria infundida com azeite de oliva extra virgem Partanna, criando um aroma convidativo e uma doçura sutil.

-- Oleato? Deconstructed: Uma ode à tradição italiana de combinar o azeite com um pouco de limão. Esta bebida combina Starbucks Reserve Espresso e azeite de oliva extra virgem Partanna infundido com uma luxuosa espuma fria de maracujá.

-- Oleato? Golden Foam? Espresso Martini: Starbucks Reserve Espresso, vodca e xarope de baunilha coberto com espuma dourada - uma fusão de fior di latte (creme doce) e azeite de oliva extra virgem Partanna.

"Ao criar as bebidas, fomos inspirados pela rica história de origem do café e do azeite, dois dos ingredientes mais transcendentes da natureza", disse Amy Dilger, principal desenvolvedora de bebidas da Starbucks. "A infusão do café Starbucks com azeite de oliva produziu uma textura rica e aveludada, com sabores amanteigados e redondos transmitidos pelo azeite, combinando perfeitamente com notas suaves e achocolatadas do café."

"Algo especial sobre as azeitonas de Partanna são seus sabores levemente adocicados e de nozes. Pense naquela rica suavidade de um caramelo amanteigado; é um complemento natural para nosso café", disse Dilger. "Você obtém esta experiência de textura realmente luxuosa, seja desfrutando do Oleato quente ou frio."

Leia mais sobre a inspiração e criação destas bebidas aqui.

Elevando o Padrão da Inovação em Café

O romance da Itália com café, comida e conexão serviu de inspiração para a Experiência Starbucks desde os primeiros dias da empresa, influenciando seus projetos de café, comida e loja, bem como sua reverência pela arte.

"A arte da elaboração, cura e criação do café continua sendo essencial para a Starbucks. Nossa aspiração de continuar sendo a líder mundial em café de alta qualidade, tanto na arte como na ciência, é tão forte hoje quanto era há mais de 50 anos, quando a Starbucks abriu suas portas pela primeira vez", disse Schultz. "Ao abraçar nossa herança, continuamos dedicados a superar as expectativas de nossos clientes, trazendo inovadorasexperiências para saborear."

Desde o primeiro Starbucks Caffè Latte servido em 1984, até o Pumpkin Spice Latte, o Nitro Cold Brew e as mais recentes bebidas Iced Shaken Espresso, a Starbucks continua oferecendo a seus clientes bebidas inovadoras em grande escala.

Sobre a Starbucks

Desde 1971, a Starbucks Coffee Company tem o compromisso de fornecer e torrar eticamente café arábico de alta qualidade. Hoje, com quase 36.000 lojas ao redor do mundo, a empresa é a principal torrefadora e varejista de cafés especiais do mundo. Através de nosso compromisso inabalável com a excelência e nossos princípios orientadores, damos vida à Experiência Starbucks exclusiva para cada cliente em cada xícara. Para compartilhar a experiência, visite-nos em nossas lojas ou online em stories.starbucks.com ou starbucks.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230221005762/pt/

Contato

E-mail: [email protected] Linha direta: 206-318-7100

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags