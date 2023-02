Comunicado do Business Wire :Sinovac Biotech Ltd.

A Sinovac Biotech Ltd. ("SINOVAC" ou a "Empresa") (NASDAQ: SVA), fornecedora líder de produtos biofarmacêuticos na China, anunciou hoje que seu conselho de administração alterou seu plano de direitos dos acionistas. A alteração estende a data de validade do plano de 22 de fevereiro de 2023 a 22 de fevereiro de 2024.

Sobre a SINOVAC

A Sinovac Biotech Ltd. (SINOVAC) é uma empresa biofarmacêutica com sede na China que se concentra em pesquisa e desenvolvimento, fabricação e comercialização de vacinas que protegem contra doenças infecciosas humanas.

O portfólio de produtos da SINOVAC inclui vacinas contra a COVID-19, infecção por enterovírus 71 (EV71), doença mão-pé-boca (HFMD), hepatite A, varicela, gripe, poliomielite, doença pneumocócica, caxumba etc.

A sua vacina contra a COVID-19, chamada CoronaVac®, foi aprovada para uso em mais de 60 países e regiões no mundo todo. A vacina contra hepatite A, Healive®, superou os requisitos de pré-qualificação da OMS em 2017. A vacina EV71, Inlive®, é uma vacina inovadora segundo "Produtos Biológicos Preventivos de Categoria 1" e comercializada na China em 2016. Em 2022, a vacina inativada contra a poliomielite (sIPV) e a vacina contra a varicela da SINOVAC foram pré-qualificadas pela OMS.

A SINOVAC foi a primeira empresa a receber a aprovação de sua vacina contra a gripe H1N1, batizada de Panflu.1®, fornecida na campanha de vacinação e no programa de armazenamento do governo chinês. A Empresa também é a única fornecedora da vacina contra a gripe pandêmica H5N1, Panflu®, para o programa de armazenamento do governo chinês.

A SINOVAC se dedica continuamente à pesquisa e ao desenvolvimento de novas vacinas, com mais produtos combinados em sua linha de fabricação, explorando constantemente as oportunidades do mercado internacional. A Empresa planeja realizar um comércio e cooperação mais amplos e profundos com outros países e organizações empresariais e industriais.

Para mais informações, acesse o site oficial da Empresa: www.sinovac.com.

Declaração de isenção de responsabilidade

Este comunicado de imprensa pode incluir certas declarações que não são descrições de fatos históricos, mas são declarações prospectivas. Estas declarações são feitas segundo as disposições de "isenção de responsabilidade" da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Particulares (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Estas declarações prospectivas podem ser identificadas por terminologia como "irá", "espera", "antecipa", "futuro", "pretende", "planeja", "acredita", "estima" e semelhantes. As declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e outros fatores que podem causar resultados reais ou que diferem materialmente daqueles contidos em tais declarações. Em particular, o resultado de qualquer litígio é incerto e a Empresa não pode prever os resultados potenciais do litígio que abriu ou moveu contra ela por outros. Além disso, o acionamento de um plano de direitos do acionista é praticamente sem precedentes, e a Empresa não pode prever o impacto sobre ela ou o preço de suas ações como resultado do acionamento do plano de direitos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230222005437/pt/

Contato

Sinovac Biotech Ltd. Helen Yang Tel.: +86-10-8279-9871 ou +86-10-5693-1897 Fax: +86-10-6296-6910 E-mail: [email protected]

ICR Inc. Bill Zima EUA: 1-646-308-1707 E-mail: [email protected]

