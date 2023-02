Comunicado do Business Wire :MultiBank Group

A prestigiada cerimônia de premiação do Le Fonti Awards foi realizada na noite de quinta-feira, no The Palace Downtown Dubai, recebendo líderes empresariais proeminentes do mundo inteiro.

Chairman of MultiBank Group, Mr. Naser Taher, during his speech at Le Fonti Awards. (Photo: Business Wire)

Os prêmios anuais homenageiam os mais altos níveis de excelência empresarial e são aclamados em todo o setor como uma verdadeira marca de qualidade. Na cerimônia, o Grupo MultiBank recebeu o prêmio de "Principal Instituição de Derivativos Financeiros; o presidente Naser Taher foi reconhecido como o "Presidente do Ano".

Ao falar sobre a dupla vitória, o presidente Naser Taher disse: "É uma prova da dedicação e compromisso de nossa equipe", reconhecendo os esforços de todo o Grupo MultiBank. Em seu discurso, Taher afirmou: "O Grupo MultiBank cresceu para se tornar uma das maiores, se não a maior, instituição de derivativos financeiros com um faturamento diário de USD 12,1 bilhões, mais de 1 milhão de clientes e mais de 30.000 clientes institucionais. Além disso, mantemos um registro imaculado com todos os nossos 11 reguladores desde 2005".

Mantendo-se fiel à honra de Presidente do Ano, ele também reconheceu o ano difícil que foi no mundo financeiro, dizendo: "O mercado de criptomoedas foi mal gerenciado" por líderes de mercado. Ele pediu reformas, afirmando que o Grupo MultiBank deverá desempenhar um papel de liderança na limpeza do mercado de criptomoedas em 2023.

O Le Fonti se concentra em aprimorar os recursos diferenciados das empresas. Ao promover uma comunidade empresarial de mais de dez milhões de pessoas no mundo inteiro, o evento ofereceu uma oportunidade aos líderes da indústria de se conectarem, aprenderem e crescerem uns com os outros. O encontro e a cerimônia de premiação foram seguidos por um divertido jantar de gala, que resumiu uma noite de sucesso.

Sobre o Grupo MultiBank:

O Grupo MultiBank foi estabelecido na Califórnia, EUA, em 2005. Com um volume diário de negociação de mais de US$ 12,1 bilhões, ele oferece serviços para uma ampla base de mais de 1.000.000 de clientes em 100 países. O Grupo MultiBank oferece plataformas de negociação premiadas, com alavancagem de até 500:1 em produtos como Forex, metais, ações, commodities, índices e ativos digitais. Para mais informações, visite https://multibankfx.com/.

Dareen Issa 00971504128656 [email protected]

