Comunicado do Business Wire :LevitasBio

LevitasBio, Inc. (www.levitasbio.com), líder em fornecer processamento de amostras e análise celular de ponta a ponta ao mercado de ciências biológicas, revela um conjunto de kits de depleção e enriquecimento de células LeviSelect? para pesquisa imunológica.

Five new LeviSelect Immune Cell Kits enable targeted enrichment of CD3 T Cells, CD4 T Cells, CD8 T Cells and Pan B Cells. Additional kits are also available under early access. (Graphic: Business Wire)

Os kits LeviSelect são uma expansão direcionada do revolucionário protocolo totalmente integrado LeviCell? Advanced Workflow, que oferece uma nova abordagem importante para isolamento e análise celular, ao oferecer:

-- Células de interesse são totalmente livres de marcação, não modificadas ou não perturbadas, sem expressão gênica ou alterações de ativação

-- Enriquecimento de células vivas, remoção de detritos e seleção direcionada ocorrem em uma única etapa simples, sem necessidade de purificações, filtrações ou consumíveis adicionais

-- Diversos kits LeviSelect podem ser multiplexados para uma abordagem poderosa e extremamente direcionada

Para pesquisa oncológica ou imuno-oncológica, os kits de depleção LeviSelect CD45 fornecem um método altamente eficaz para enriquecer células tumorais puras, permitindo a caracterização para descoberta de medicamentos e identificação de biomarcadores.

Os kits imunes LeviSelect suportam a seleção de alvos de subpopulações imunes necessárias para análise celular posterior ou subconjuntos adicionais. Os pesquisadores podem enriquecer populações hematopoiéticas com rapidez, sem longos fluxos de trabalho ou potencial ativação de células.

-- Enriquecimento CD3

-- Enriquecimento CD4

-- Enriquecimento CD8

-- Enriquecimento Pan B

-- Enriquecimento de monócitos Pan

-- Enriquecimento de células NK

-- Enriquecimento de neutrófilos

Agora, células T, células B, células NK e monócitos podem ser enriquecidas simultaneamente com o enriquecimento de células viáveis de modo intocado e imparcial. Os futuros kits LeviSelect irão incluir subtipos destas populações principais.

"Com o lançamento imediato de sete kits LeviSelect e mais seis disponíveis através do nosso Programa de Acesso Antecipado, a LevitasBio está permitindo o enriquecimento simplificado destas células para ensaios posteriores com base em células ou estudos de perfis imunológicos", declarou Martin Pieprzyk, diretor executivo da LevitasBio. "Isto é altamente impactante para catalisar novas descobertas em pesquisas acadêmicas e de descobertas biofarmacêuticas."

Pesquisadores, cientistas e laboratórios que desejam acesso exclusivo e prioritário aos futuros kits LeviSelect podem se unir ao Programa de Acesso Antecipado LevitasBio em https://levitasbio.com/early-access-program.

LevitasBio - A verdadeira biologia começa aqui

Nossa missão é promover a ciência e a saúde humana, fornecendo aos pesquisadores novos e poderosos métodos de análise celular. A LevitasBio oferece a primeira abordagem verdadeiramente inovadora para análise celular em 30 anos. Nossa tecnologia proprietária de levitação livre de marcação permite que os pesquisadores resgatem e obtenham maior qualidade e quantidade de células sem introduzir predisposição, alta pressão ou modificações nos perfis de expressão gênica, garantindo que a integridade de dados e análise posterior seja mantida.

