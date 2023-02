Comunicado do Business Wire :Laserfiche

Laserfiche, líder no fornecimento de SaaS para gerenciamento de conteúdo inteligente e automação de processos comerciais, anunciou hoje uma parceria com a Boomi, líder no fornecimento de plataforma de integração como serviço conhecida por sua velocidade, facilidade de uso e baixo custo total de propriedade. Através desta parceria, as organizações podem simplificar as integrações entre a robusta plataforma de serviços de conteúdo da Laserfiche e aplicativos locais e em nuvem, como Salesforce, Workday e Smartsheet, com uso de conectores da Boomi para mais de 1.500 aplicativos.

"A empresa conectada de hoje é formada em uma infraestrutura de tecnologia robusta, que requer um sistema centralizado para coletar e monitorar dados de processo, emparelhado com uma estratégia de integração simplificada", disse David Everson, Diretor Sênior de Soluções Estratégicas da Laserfiche. "A Laserfiche está empolgada em trazer um sistema comprovado de centralização de dados e automação de processos ao ecossistema da Boomi, permitindo mais velocidade, maior agilidade e mais segurança nas integrações de nossos clientes."

A Laserfiche dá suporte às organizações na criação de soluções automatizadas de ponta a ponta que aumentam a produtividade, escalam com o crescimento e fornecem experiências de clientes digitais em primeiro lugar. Os clientes da Laserfiche agora podem aproveitar as vantagens dos conectores Boomi da plataforma de gerenciamento de conteúdo corporativo (ECM) para aplicativos de linha de negócios de missão crucial, acelerar a implantação da integração, gerenciar mais facilmente os ciclos de vida da integração e acessar análises de dados em toda a organização. A parceria entre a Laserfiche e a Boomi permite que os clientes configurem e agilizem soluções como:

-- Recrutamento simplificado e integração de novos funcionários para remanejar candidatos através do processo de contratação com rapidez

-- Envio / recuperação de dados de/para armazenamento e bancos de dados populares para consultas de dados e relatórios mais flexíveis

-- Processamento otimizado de faturas para obter visibilidade em tempo real das contas a pagar

-- Sincronização de atualizações do cliente para fornecer às empresas uma visão mais holística do cliente

-- Autenticação simplificada para conexões seguras com aplicativos

Segundo The Forrester Wave?: Enterprise iPaaS, quarto trimestre de 2021, "À medida que mais organizações adotam a nuvem nativa, aplicativos e dados são mais distribuídos do que nunca. Oferecer estas experiências de usuário e recursos de negócios digitais requer uma plataforma de integração que una um número cada vez maior de aplicativos e dados distribuídos. Além disto, a pandemia e as quarentenas aceleraram a necessidade de automação de processos comerciais e pressionaram a TI além do que ela pode oferecer. Em resposta, as organizações vêm adotando o Citizen iPaaS como ferramenta em sua estratégia de automação de processos comerciais."

O programa de parceria tecnológica da Boomi inclui empresas de software empresarial em aplicativos como CRM, ERP, HRIS e inteligência de negócios, bem como em setores como governo, educação, serviços financeiros, saúde e fabricação. A Boomi oferece às organizações maior escalabilidade e maior controle sobre a orquestração de dados entre transações de aplicativos, permitindo que a conectividade seja dimensionada à medida que as organizações adotam uma gama mais ampla de soluções.

"Estamos animados por ter a Laserfiche como parte de nosso programa de parceria tecnológica", disse Reggie Penn, Chefe Global de Alianças Tecnológicas da Boomi. "Líder no espaço de gerenciamento de conteúdo corporativo, a Laserfiche é uma adição sólida a nosso perfil de parcerias que oferecem soluções reais que ajudam as organizações a solucionar seus maiores desafios. A cooperação entre a Laserfiche e a Boomi posiciona nossos clientes em comum para atender à crescente demanda por integrações e acompanhar o ritmo acelerado da inovação."

Saiba mais sobre a parceria entre a Laserfiche e a Boomi ao acessar o site da Laserfiche.

Sobre a Laserfiche

Laserfiche é líder no fornecimento de SaaS para gerenciamento inteligente de conteúdo e automação de processos comerciais. Através de fluxos de trabalho poderosos, formulários eletrônicos, gerenciamento e análise de documentos, a plataforma Laserfiche® acelera o modo como os negócios são feitos, permitindo que os líderes se concentrem no crescimento em toda a empresa.

A Laserfiche foi pioneira no escritório sem papel com gestão de conteúdo empresarial. Hoje, a abordagem de desenvolvimento em nuvem da Laserfiche incorpora inovações em aprendizagem automática e IA para permitir que organizações em mais de 80 países se transformem em empresas digitais. Clientes em todos os setores, incluindo governo, educação, serviços financeiros, saúde e fabricação, usam a Laserfiche para impulsionar a produtividade, escalonar seus negócios e oferecer experiências aos clientes com prioridade digital.

Funcionários da Laserfiche em escritórios ao redor do mundo estão comprometidos com a visão da empresa de capacitar os clientes e inspirar pessoas a reinventar como a tecnologia pode transformar vidas.

Entre em contato com a Laserfiche:

Laserfiche Blog | Twitter | LinkedIn | Facebook

Contato

Linda Domingo Diretora de Relações Públicas da Laserfiche [email protected] 562-988-1688 R. 234

