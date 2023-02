Comunicado do Business Wire :Citi Foundation

A Citi Foundation (a "Fundação") anunciou hoje seu primeiro Desafio Mundial de Inovação para ajudar a dimensionar o impacto de organizações sem fins lucrativos em todo o mundo que estão desenvolvendo soluções inovadoras para aprimorar a segurança alimentar. Este desafio inaugural irá fornecer US$ 25 milhões coletivos para 50 organizações, a fim de apoiar a pilotagem ou expansão de ideias e projetos que são concebidos para abordar esta questão bem como reforçar a saúde física e financeira de famílias e comunidades de baixa renda.

Com 770 milhões de pessoas sofrendo de algum tipo de desnutrição em todo o mundo, a insegurança alimentar é uma das principais crises mundiais da atualidade. Um recente estudo da Citi Global Perspectives & Solutions (GPS) descobriu que o impacto estimado da desnutrição na economia mundial pode chegar a US$ 3,5 trilhões ao ano, ou quase US$ 500 para cada indivíduo no planeta, decorrente de preços recordes de alimentos e outros fatores macroeconômicos que levaram a distúrbios civis, deslocamentos internacionais e muito mais.

"Muitas famílias em todo o mundo enfrentam a luta diária de não saber quando e de onde virá sua próxima refeição", disse Brandee McHale, Presidente da Citi Foundation e Chefe da Citi Community Investing and Development. "Entendemos os fatores econômicos que contribuem para esta crise cada vez maior, e nossa meta com esta solicitação de proposta é ajudar a capacitar diversas organizações sem fins lucrativos orientadas por missão que são pioneiras em soluções escaláveis e revolucionárias em suas comunidades."

Para esta solicitação de proposta, a Citi Foundation irá priorizar projetos em quatro áreas:

-- Acesso: Apoiar os esforços que aumentam o acesso a alimentos saudáveis e acessíveis para comunidades de baixa renda.

-- Acessibilidade: Aprimorar a acessibilidade a alimentos mediante esforços de financiamento comunitário que ajudem a reduzir a carga financeira imposta às comunidades de baixa renda.

-- Disponibilidade: Enfrentar desafios na cadeia de abastecimento de alimentos que levam a benefícios comunitários positivos, como a criação de novos empregos e negócios.

-- Resiliência: Aumentar o número de recursos disponíveis que permitem que as comunidades de baixa renda se preparem e respondam com mais eficácia às interrupções na segurança alimentar durante as crises.

"A crise de segurança alimentar é uma das questões mais urgentes que nosso mundo enfrenta hoje", disse Liza Henshaw, Presidente do Global Citizen. "Tendo orgulho de nossa parceria com o Citi durante mais de 10 anos, vimos em primeira mão o impacto positivo que a Citi Foundation teve ao ajudar a tirar comunidades carentes da pobreza. Esta iniciativa mundial irá proporcionar o financiamento necessário para organizações diligentes que trabalham para combater a escassez de alimentos com as soluções inovadoras de que precisamos desesperadamente."

O primeiro Desafio Mundial de Inovação se baseia na história do Citi e da Fundação de apoiar esforços visando melhorar a segurança alimentar:

-- O suporte do Citi e da Citi Foundation ajudou a No Kid Hungry a fornecer 300 milhões de refeições a crianças que passam fome desde 2014.

-- Os voluntários do Citi embalaram mais de 1,7 milhão de refeições em nome da U.S. Hunger desde 2017.

-- Em 2020, durante o auge da pandemia, a Fundação apoiou os esforços de socorro contra COVID-19 da Global FoodBanking Network nas Américas Central e do Sul.

-- Na Ásia, o apoio da Fundação ao Think City em 2020 os ajudou a fazer parceria com quatro organizações comunitárias na Malásia para garantir que populações vulneráveis recebessem alimentos e suprimentos médicos.

-- Mais recentemente, na Europa, o apoio financeiro da Fundação ajudou a Crown Agents International Development a comprar e fornecer suporte nutricional a bebês prematuros na Ucrânia em meio ao conflito.

O prazo final para inscrição é 22 de março de 2023 às 16h EDT. Para mais informação sobre esta oportunidade, incluindo os requisitos de elegibilidade e regiões geográficas-alvo, acesse: www.citifoundation.com/challenge

Citi Foundation

A Citi Foundation trabalha para promover o progresso econômico e melhorar a vida das pessoas em comunidades de baixa renda em todo o mundo. Investimos em esforços que aumentam a inclusão financeira, catalisam oportunidades de trabalho para jovens e reinventam abordagens para formar comunidades economicamente vibrantes. A abordagem "Mais que Filantropia" da Citi Foundation aproveita a enorme experiência do Citi e de seu pessoal para cumprir nossa missão, além de impulsionar a inovação e a liderança de pensamento. Para mais informação, acesse www.citifoundation.com.

