Com gol de Lukaku, Inter vence Porto (1-0) na ida das oitavas da Champions

A Inter de Milão venceu o Porto por 1 a 0 nesta quarta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, disputado no estádio Giuseppe Meazza, e deu um primeiro passo rumo à classificação para a próxima fase.

O gol da partida foi marcado pelo atacante belga Romelu Lukaku (86'), num duelo em que o Porto também teve chances de marcar e levou bastante perigo ao time 'nerazzurro'.

Diante de sua torcida, a Inter dominou a partida e buscou a todo tempo a área adversária, criando a primeira oportunidade com o argentino Lautaro Martínez (10') finalizando para boa defesa do goleiro Diogo Costa, que no final do primeiro tempo operou um milagre para salvar o Porto em uma forte cabeçada de Alessandro Bastoni (45'+2).

O segundo tempo começou com o mesmo roteiro e Nicolo Barella esteve próximo de abrir o placar para os italianos em um chute que passou perto da trave (52').

O time português reagiu com duas chegadas logo em seguida: na primeira, o iraniano Mehdi Taremi mandou uma bomba que André Onana salvou (55'). Segundos depois, o goleiro camaronês fez duas defesas consecutivas em tentativas do ataque do Porto dentro da área (57').

Na metade final da segunda etapa, o jogo perdeu intensidade e a Inter foi recuperando pouco a pouco a iniciativa, chegando perto de marcar depois de um passe de Lukako que Martínez não alcançou por centímetros (72').

Até que a expulsão pelo segundo cartão amarelo do meia Otávio (41' e 78') abriu o caminho para os 'nerazzurri', que nos últimos minutos partiram para cima em busca da vitória aproveitando a superioridade numérica.

Depois de várias chegadas com perigo, Lukaku finalmente superou Diego Costa.

Após cruzamento na área, o belga acertou uma cabeçada na trave e, no rebote, fez o gol deixa a Inter em vantagem para o jogo de volta, no dia 14 de março, no Estádio do Dragão.

