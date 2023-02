Colômbia oferece nacionalidade ao opositor nicaraguense Sergio Ramírez

A Colômbia ofereceu a nacionalidade a Sergio Ramírez, um símbolo dos mais de 300 opositores nicaraguenses que tiveram esse vínculo retirado pelo governo de Daniel Ortega - informou o ministro das Relações Exteriores da Colômbia, Álvaro Leyva, nesta quarta-feira (22).

"Ontem [terça-feira], interpretando a solidariedade do país e o sentimento do presidente Gustavo Petro, ofereci a nacionalidade colombiana ao político, intelectual e escritor nicaraguense Sergio Ramírez", anunciou Leyva em um comunicado da Chancelaria publicado no Twitter.

"Emocionado, Ramírez aceitou com gratidão. A Colômbia livre e democrática o abraça e o acolhe em sua segunda pátria", acrescentou.

O ministro Leyva, o ex-presidente colombiano e Prêmio Nobel da Paz Juan Manuel Santos e o ex-presidente espanhol Felipe González se reuniram com Ramírez, ontem, em Madri, onde reside desde 2021.

O ex-vice-presidente da Nicarágua (1985-1990) está entre os 94 opositores, entre destacados políticos, defensores dos direitos humanos, líderes religiosos, empresários e jornalistas, que em 15 de fevereiro foram privados de sua nacionalidade por um tribunal da Nicarágua, qualificando-os como "traidores da pátria".

