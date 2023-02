Brasil suspende exportação de carne para China após detectar caso de 'vaca louca'

O governo federal anunciou, nesta quarta-feira (22), a suspensão temporária das exportações de carne bovina à China, seu principal comprador, após detectar um caso do mal da "vaca louca" no estado do Pará, informou o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

"As exportações para a China serão temporariamente suspensas a partir desta quinta-feira (23)", seguindo o protocolo sanitário oficial, assinalou o ministério em comunicado.

As autoridades garantiram, no entanto, que a "carne para consumo no mercado não é afetada pela confirmação" do caso.

"Todas as providências estão sendo adotadas imediatamente", conforme avança a investigação, disse o ministro Carlos Fávaro, citado na nota.

"O assunto está sendo tratado com total transparência para garantir aos consumidores brasileiros e mundiais a qualidade reconhecida da nossa carne", acrescentou.

O Brasil é o maior exportador de carne bovina a nível global, especialmente para a China.

Em 2022, as exportações para o mercado chinês representaram mais da metade das vendas, tanto em dinheiro como em volume, segundo a Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), com base em dados oficiais.

O Mapa assinalou que "o diálogo com as autoridades está sendo intensificado para demonstrar todas as informações e o pronto restabelecimento do comércio da carne brasileira".

Tecnicamente denominado Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), o caso de "vaca louca" foi detectado em um macho de nove anos, no município de Marabá, segundo a nota do governo.

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) informou que a "sintomatologia indica que se trata da forma atípica da doença, que surge espontaneamente na natureza, não causando risco de disseminação ao rebanho e ao ser humano".

As amostras tomadas do animal - que foi abatido e incinerado - foram enviadas ao laboratório de referência da Organização Mundial da Saúde Animal (OMSA), que fica em Alberta, no Canadá, para confirmar se realmente se trata de um caso atípico.

