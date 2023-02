Barcelona e United medem forças em Old Trafford por vaga nas oitavas da Liga Europa

O Barcelona visita nesta quinta-feira (23) o Manchester United em busca de uma vaga nas oitavas de final da Liga Europa, após um empate em 2 a 2 no jogo de ida do mata-mata no Camp Nou.

O time catalão vai para o confronto em meio à investigação sobre uma empresa de um ex-dirigente de arbitragem na Espanha que supostamente recebeu pagamentos do Barça.

"O vestiário está encarando da melhor maneira possível e até faz piadas", disse no último sábado o técnico Xavi Hernández.

"Nós temos que estar focados no nosso trabalho, que é jogar o melhor possível e competir", acrescentou Xavi, cuja equipe terá que ir para o tudo ou nada em Old Trafford.

Apesar dos problemas fora de campo, o Barcelona segue em boa fase como líder do Campeonato Espanhol, com oito pontos de vantagem sobre o Real Madrid, segundo colocado.

Depois do empate em casa, o Barça terá que jogar pela vitória na Inglaterra, e terá que fazer isso com vários desfalques importantes.

O time 'blaugrana' não terá Ousmane Dembélé e Pedri, lesionados, e nem Gavi, suspenso. Por outro lado, está previsto o retorno do volante e capitão Sergio Busquets.

Sem Pedri e Gavi para servir Lewandowski e Raphinha no ataque, Xavi poderá optar por Sergi Roberto para exercer a função.

O presidente do Barcelona reiterou em várias ocasiões que o objetivo do clube nesta temporada é o Campeonato Espanhol, mas uma eliminação na Liga Europa representaria mais um ano sem um título internacional, que não vem desde a Champions de 2015.

Pela frente, os espanhóis terão o Manchester United, que vivem um grande momento, após um início de temporada complicado.

Os 'Red Devils', que estão em terceiro no Campeonato Inglês a cinco pontos do líder Arsenal, fizeram um bom jogo no Camp Nou, mas faltou poder de decisão para sair com a vitória.

"A decepção é porque criamos muitas oportunidades que ninguém acreditava que poderíamos, mas não conseguimos marcar. Tínhamos que ter feito pelo menos quatro gols", afirmou o técnico do United, Erik ten Hag, depois do jogo de ida.

