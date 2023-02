Alcaraz bate Mateus Alves e vai às oitavas do Rio Open

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, derrotou nesta quarta-feira o brasileiro Mateus Alves (número 556) e se classificou para as oitavas de final do Rio Open.

Alcaraz, atual campeão do torneio, fechou o jogo em 2 sets a 0 com um duplo 6-4, num duelo que começou na terça-feira e teve que ser suspenso por conta das chuvas que caíram no Rio de Janeiro.

O espanhol estava próximo da vitória (6-4 e 5-3) quando a partida teve que ser interrompida. No reinício do confronto, depois de 22 horas, ele selou a classificação ao confirmar seu serviço no segundo game.

Alcaraz, de 19 anos, vai enfrentar nas oitavas o italiano Fabio Fognini (número 86), em busca de repetir o título que em 2022 deu início à trajetória que o tornou o tenista mais jovem a chegar ao topo do ranking da ATP.

