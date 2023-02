Tráfego de passageiros dobrou em Dubai, 'enorme crescimento' do mercado russo

O tráfego de passageiros mais que dobrou em 2022 em comparação com o ano anterior no aeroporto de Dubai, superando 66 milhões de pessoas, incluindo um "enorme crescimento" no mercado russo, disse seu presidente Paul Griffiths nesta terça-feira (21).

O aeroporto internacional do rico emirado do Golfo é um dos maiores do mundo em termos de passageiros estrangeiros, atraindo turistas, viajantes de negócios e viajantes em trânsito.

O tráfego de passageiros teve um "crescimento de 127%" em relação ao ano anterior, segundo um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2021, cerca de 29,1 milhões de passageiros passaram por Dubai e as autoridades esperavam 57 milhões para 2022.

Enquanto a Índia, a Arábia Saudita e o Reino Unido continuam sendo os principais fornecedores de passageiros, a Rússia também se tornou "um contribuinte importante", disse Griffiths à AFP.

Cerca de 1,9 milhão de viajantes russos passaram por Dubai, "o que é mais que o dobro" dos números de 2021, acrescentou.

aem/sg/mab/mb/aa

Tags