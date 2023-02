Taiwan fortalecerá laços militares com os EUA, diz presidente

Taiwan fortalecerá seus laços militares com os Estados Unidos para conter o "expansionismo autoritário", anunciou a presidente Tsai Ing-wen nesta terça-feira (21), depois de se reunir com legisladores americanos em visita à ilha do sudeste asiático.

"Taiwan e os Estados Unidos continuarão fortalecendo os intercâmbios militares", disse Tsai após receber os legisladores em seu escritório em Taipei.

"No futuro, Taiwan cooperará ainda mais ativamente com os Estados Unidos e outros parceiros democráticos para enfrentar os desafios globais, como o expansionismo autoritário e a mudança climática", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tsai não forneceu detalhes sobre o tipo de intercâmbio militar que pode ocorrer no futuro, mas disse que é hora de "explorar mais possibilidades de cooperação" entre a ilha e os Estados Unidos.

"Juntos podemos continuar protegendo os valores da democracia e da liberdade", afirmou.

Wang Wenbin, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, acusou a liderança taiwanesa de "provocação", alertando que "qualquer conspiração separatista inútil ou plano que se apoie nas forças estrangeiras para minar as relações entre os dois lados do Estreito será contraproducente e nunca será bem-sucedido".

As autoridades taiwanesas "não podem mudar a inevitável tendência geral para a unificação chinesa", disse Wang em sua coletiva de imprensa regular.

A China, que afirma que Taiwan faz parte de seu território e promete tomá-lo um dia, se opõe a qualquer troca oficial de Taipei com o mundo exterior e reagiu furiosamente a uma série de visitas de políticos americanos à ilha nos últimos anos.

A visita de cinco dias dos legisladores americanos coincide com o aumento das tensões entre Pequim e Washington sobre os supostos balões espiões chineses que sobrevoam o território norte-americano.

bur-lb/cwl/mas/meb/zm/aa

Tags