Real Madrid goleia Liverpool (5-2) e encaminha vaga nas quartas da Champions

Depois de sair perdendo por 2 a 0, o Real Madrid goleou o Liverpool por 5 a 2 em Anfield nesta terça-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, e encaminhou sua classificação para a próxima fase.

O uruguaio Darwin Núñez (4') e o egípcio Mohamed Salah (14') colocaram os 'Reds' na frente, mas Vinícius Júnior (21' e 36'), Éder Militão (47') e Karim Benzema (55' e 67') garantiram a boa vantagem para o time merengue no jogo de volta, programado para o dia 15 de março, na Espanha.

Apesar de ter saído atrás no placar, o Real Madrid conseguiu empatar rapidamente ainda antes do intervalo e construir o importante resultado no segundo tempo.

Já o Liverpool não conseguiu reagir depois de ver sua vantagem ruir e voltou a cometer os erros defensivos que estão dificultando sua temporada na Inglaterra, enquanto os espanhóis não perderam a oportunidade de praticamente definir o confronto.

O jogo começou com uma sonora vaia no estádio ao hino da Uefa, em resposta ao recente relatório independente que apontou a federação europeia como responsável pelos incidentes na final da Champions no ano passado, em Paris.

O protesto contrastou com o silêncio em homenagem a Amancio Amaro, ex-presidente do Real Madrid, falecido horas antes da partida. Em sua memória, o ídolo do Liverpool Kenny Daglish colocou um ramo de flores em frente ao setor da torcida visitante.

Mas depois do pontapé inicial, estes gestos deram lugar a um duelo entre dois gigantes europeus, com o time da casa pressionando nos primeiros minutos.

Na primeira chegada de perigo do Liverpool, Salah colocou Núñez na cara do gol para abrir o placar finalizando de letra, sem chances para o goleiro Thibault Courtois.

Minutos depois, o belga foi o protagonista do segundo gol dos ingleses, ao errar na tentativa de sair jogando com os pés e perder a bola para Salah, que só teve o trabalho de tocar para as redes.

Mas o Real Madrid não foi a Liverpool a passeio e Vini Jr. diminuiu batendo colocado no canto esquerdo de Alisson, que pouco depois fez excelente defesa em outra finalização parecida do atacante brasileiro (31).

Mas o goleiro cometeu um erro grotesco no segundo merengue. Em uma tentativa de passe para Arnold, a bola bateu nos pés de Vinícius e foi direto para o gol.

Empolgado com o empate, o Real Madrid voltou do intervalo mais concentrado e logo no início do segundo tempo virou o jogo com um gol de cabeça de Éder Militão, após cobrança de falta de Luka Modric.

Minutos depois, Benzema, que até então vinha fazendo uma partida discreta, recebeu de Rodrygo e bateu de primeira. A bola desviou em Joe Gomez e tirou qualquer chance de defesa para Alisson.

O atacante francês, que ainda não tinha marcado na Champions nesta temporada, fez o quinto do Real Madrid em uma jogada rápida de contra-ataque.

No jogo de volta, daqui a três semanas, os 'Reds' têm pela frente a complicada missão de marcar três gols para empatar a eliminatória no Santiago Bernabéu, onde o time espanhol mostrou grande eficiência na campanha do título da Champions da temporada passada.

