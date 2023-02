Putin elogia 'oportunidades' para a economia russa apesar das sanções

O presidente russo, Vladimir Putin, saudou a resiliência da economia russa, apesar das sanções internacionais, em seu discurso anual à nação nesta terça-feira (21) e destacou "oportunidades" para as empresas russas.

"O objetivo do nosso trabalho não é nos adaptar às condições atuais. A tarefa estratégica é levar nossa economia a novas fronteiras", disse o presidente russo às elites políticas próximas ao Kremlin.

"Agora tudo está mudando, e muito rapidamente. É uma época não apenas de desafios, mas também de oportunidades", disse Putin, saudando a crescente "independência" da economia russa dos mercados estrangeiros.

"Todos devem entender: as fontes do bem-estar, do futuro, devem estar aqui, na pátria mãe, a Rússia", enfatizou. "Invista na Rússia", pediu.

O PIB da Rússia contraiu 2,1% em 2022, segundo dados publicados na segunda-feira pela Rosstat, longe das previsões muito mais negativas de há alguns meses, e o FMI antecipa agora um ligeiro crescimento, +0,3%, para 2023.

Segundo o chefe de Estado russo, "a economia russa revelou-se muito mais forte do que o Ocidente pensava" e garantiu que as sanções internacionais visam "fazer a população civil russa sofrer".

Putin também pediu o aumento da produção militar-industrial no âmbito da ofensiva militar na Ucrânia e anunciou a criação de um fundo especial para ajudar as famílias dos soldados mortos em combate.

