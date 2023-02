Petróleo cai em meio a incertezas sobre a economia mundial

Os preços do petróleo caíram nesta terça-feira (21) em meio a expectativas de recuperação da demanda chinesa, preocupações com a economia mundial e uma alta nas taxas e no dólar.

O barril de petróleo Brent do Mar do Norte, para entrega em abril, caiu 1,21%, para US$ 83,05.

Seu equivalente nos Estados Unidos, o barril de West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em março, caiu 0,23%, para US$ 76,16.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Existem incertezas constantes sobre a economia mundial" e, portanto, sobre a demanda por petróleo "entre o aumento dos juros americanos, a inflação que está longe de diminuir e a China, cujo retorno à atividade ainda é incerto", disse James Williams, da WTRG Economics.

A China, maior importadora mundial de petróleo bruto, abandonou sua política 'covid zero' desde dezembro, uma rígida política sanitária que sufocava a economia. Mas desde a reabertura, o país apresenta altos índices de infecções por covid-19.

E se as "expectativas gerais de aumento das importações chinesas de petróleo este ano" exerceram pressão de alta sobre os preços durante vários meses, "não houve desenvolvimentos relevantes" para agora, lembrou Tamas Varga, da PVM Energy.

Os investidores ainda aguardam sinais concretos de recuperação do consumo de petróleo.

O mercado de petróleo também está preocupado com o estado da economia mundial diretamente relacionado ao risco geopolítico e à crise ucraniana.

vmt-emb/rle/cjc/am

Tags