UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia suspende sua participação no tratado de desarmamento nuclear Novo START

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Rússia suspende sua participação no tratado de desarmamento nuclear Novo START

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou nesta terça-feira (21) que a Rússia está suspendendo sua participação no tratado de desarmamento nuclear Novo START e ameaçou realizar novos testes nucleares se os Estados Unidos os fizessem primeiro.

(EUA conflito Rússia diplomacia Ucrânia nuclear, Central, 800 palavras, já transmitida)

PEQUIM:

Preocupada com conflitos na Ucrânia, China convoca diálogo entre comunidade internacional

A China está "profundamente preocupada" com os conflitos na Ucrânia, que estão "escalando e até ficando fora de controle", disse o ministro das Relações Exteriores, Qin Gang, em Pequim nesta terça-feira (21).

(conflito Rússia diplomacia China política Ucrânia, Ângulo, 413 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Voo secreto e trem noturno: como Biden chegou a Kiev

A visita surpresa do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a Kiev na segunda-feira começou quase 24 horas antes, no meio da noite no leste dos Estados Unidos em um hangar em um aeroporto militar nos arredores de Washington.

(EUA política conflito Ucrânia Rússia visita, Ângulo, 600 palavras, a ser transmitida)

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Carnaval carioca se despede com injeção de alegria

O carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro chegou ao fim na segunda-feira (20), após duas noites de desfiles exultantes cheias de criatividade, esplendor e a alegria do retorno pleno das festividades após a pandemia.

(Brasil cultura dança música, Central, 564 palavras, já transmitida)

SÃO SEBASTIÃO:

Trabalhos de resgate continuam no litoral paulista

Bombeiros continuam nesta terça-feira (21) a busca por sobreviventes no litoral paulista, onde chuvas "inéditas" deixaram pelo menos 44 mortos e dezenas de desaparecidos no último fim de semana, informaram as autoridades.

(Brasil inundações emergência chuva, 400 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

O futuro da internet é decidido na Suprema Corte dos Estados Unidos

A Suprema Corte dos Estados Unidos analisa nesta terça-feira um caso histórico que pode transformar a internet se decidir que empresas de tecnologia como Google ou Facebook devem responder legalmente pelos conteúdos que divulgam.

(EUA justiça internet mídia, Central, 434 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

VESOUL:

Julgamento de apelação do chileno Nicolás Zepeda pelo assassinato de sua ex-namorada foi adiado

O julgamento da apelação do chileno Nicolás Zepeda pelo assassinato de sua ex-namorada Narumi Kurosaki em 2016, que começou nesta terça-feira (21) em um tribunal do leste da França, foi adiado para quinta-feira (23) depois que o réu decidiu trocar de advogado.

(justiça França Chile homicídio, Central, 415 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

ANTAKYA:

Novo terremoto na Turquia e na Síria causa seis mortes e gera pânico

Um terremoto de magnitude 6,4 atingiu a província de Hatay, no sul da Turquia, e o norte da Síria, na noite de segunda-feira (20), matando seis pessoas e provocando pânico novamente após um forte tremor em 6 de fevereiro que matou quase 45 mil pessoas em ambos os países.

(Turquia terremoto, Central, 496 palavras, já transmitida)

JERUSALÉM:

Controversa reforma judicial em Israel passa da primeira etapa

O Parlamento de Israel aprovou em primeira leitura nesta terça-feira (21) dois projetos de lei para uma controversa reforma do sistema judicial considerada por seus opositores como uma ameaça à democracia.

(lei justiça parlamento manifestação Israel, Central, 512 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

TAIPÉ:

Taiwan fortalecerá laços militares com os EUA

Taiwan fortalecerá seus laços militares com os Estados Unidos para conter o "expansionismo autoritário", anunciou a presidente Tsai Ing-wen nesta terça-feira (21), depois de se reunir com legisladores americanos em visita à ilha do sudeste asiático.

(EUA diplomacia China Taiwan política, Central, 516 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa

- Acompanhamento de Independiente del Valle-Flamengo pela Recopa Sul-Americana

AFP

