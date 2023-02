Napoli vence Eintracht Frankfurt (2-0) na ida das oitavas da Champions

O Napoli derrotou o Eintracht Frankfurt na Alemanha por 2 a 0 nesta terça-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, num duelo em que os italianos mostraram superioridade enquanto o time alemão jogou mais de 30 minutos com um homem a menos.

O nigeriano Victor Oshimen (40') abriu o placar para o líder do Campeonato Italiano aproveitando assistência do mexicano Hirving Lozano, antes do cartão vermelho para o atacante francês Randal Kolo Muani (58') e do gol do capitão Giovanni Di Lorenzo (65') para sacramentar os 2 a 0. O jogo de volta, em Nápoles, está programado para o dia 15 de março.

