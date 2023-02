Leipzig e City fazem jogo de ida das oitavas da Champions na Alemanha

Derrotado pelo RB leipzig na fase de grupos na temporada passada, o Manchester City deverá ter todo o cuidado ao visitar o time alemão nesta quarta-feira (22) pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Se na edição 2021-2022, o primeiro confronto tinha terminado claramente favorável ao City em Manchester (6 a 3), o atacante do Leipzig Christopher Nkunku tinha brilhado marcando um hat-trick.

No segundo jogo, os alemães venceram em casa por 2 a 1, num duelo sem nada em jogo para os ingleses, já classificados.

Os 'Citizens', que se reforçaram depois com a chegada do artilheiro norueguês Erling Haaland, vão disputar uma vaga nas quartas da Champions contra o time liderado por Nkunku, que retornou no fim de semana depois de três meses de ausência, mas que, na melhor das hipóteses, vai começar o jogo no banco de reservas.

"Christopher só pôde participar de uma parte do treinamento porque já reagiu muscularmente, depois da carga de trabalho que teve contra o Wolfsburg", explicou o técnico do Leipzig, Marco Rose.

"Ficou claro para nós que ele não poderia começar o jogo contra o City. Agora, é preciso ver como esses problemas evoluem e se poderá estar entre nós amanhã. É o nosso desejo, mas não queremos assumir riscos porque ainda tempos muitos outros jogos", acrescentou Rose.

Nkunku atuou por 20 minutos contra o Wolfsburg e fez um passe decisivo para Konrad Laimer parcar o segundo gol do Leipzig (3 a 0).

Se o Leipzig vai começar com Nkunku no banco, o City vai para o duelo sem o meia belga Kevin de Bruyne, que não foi relacionado para a partida.

De Bruyne, assim como o zagueiro espanhol Aymeric Laporte, não participou do treino aberto à imprensa depois do empate em 1 a 1 com o Nottingham Forest no sábado pelo Campeonato Inglês.

"Eles estão doentes (...) Não se sentiam muito bem desde o final do jogo em Nottingham", explicou o técnico dos 'Citizens', Pep Guardiola.

Outro desfalque para o time de Manchester será a do também zagueiro John Stones, que ainda se recupera de uma lesão sofrida na coxa desde o final de janeiro.

Apesar das ausências, o Leipzig parece um adversário ao alcance do Manchester City. Mas para se classificar, os ingleses terão que contar mais do que nunca com a boa pontaria de Haaland, artilheiro da Premier League com 26 gols em 23 jogos, além dos cinco gols na Champions até aqui.

