Inzaghi e Conceição se reencontram no duelo entre Inter e Porto pela Champions

Simone Inzaghi e Sérgio Conceição, treinadores de Inter de Milão e Porto, que se enfrentam nesta quarta-feira (22) no jogo de ida das oitavas de final da Champions League, são velhos conhecidos que jogaram juntos pela Lazio.

Seu primeiro jogo juntos no time romano, no final de agosto de 1999, permitiu aos dois levantar em Mônaco uma Supercopa da Europa, após a vitória por 1 a 0 sobre o Manchester United.

Como jogador, Inzaghi defendeu a Lazio por mais de dez anos, até terminar sua carreira em 2010. Em 2016, assumiu o clube em seu primeiro trabalho como treinador, até se transferir para a Inter em 2021.

Já Conceição chegou ao time 'biancocelesi' em 1998 e durante a temporada 1999-2000 entrou na história no clube ao lado de Inzaghi com a conquista do 'Scudetto' e da Copa da Itália.

O português se transferiu em 2000 para o Parma, como parte do acordo pela chegada do argentino Hernán Crespo, contratado por 56 milhões de euros, um recorde na época.

Um ano mais tarde, Conceição chegou à Inter de Milão, onde teve uma passagem sem títulos, apesar de ter feito parte de um elenco com nomes como Javier Zanetti, Clarence Seedorf, Ronaldo e Christian Vieri.

Na temporada 2003-2004, se reencontrou brevemente com Inzaghi em seu retorno à Lazio, antes de voltar ao Porto, seu clube do coração.

O atual técnico dos 'Dragões', de 48 anos, não esconde a importância de seus anos de futebol italiano.

"Com os diferentes treinadores que tive, evoluindo com grandes jogadores e jogando o melhor campeonato do mundo na época, aprendi muito", disse o português há dois anos.

Físico e disciplinado, o futebol que Conceição implementa em suas equipes lembra o do Atlético de Madrid de Diego Simeone, de quem também foi companheiro na Lazio.

E ele tem sido um algoz para os clubes italianos nas competições europeias. Seu time do Porto eliminou a Roma (2019) e a Juventus (2021) nas oitavas da Champions.

Na temporada passada, o Porto de Conceição terminou à frente do Milan na fase de grupos da Champions, antes de vencer a Lazio na rodada eliminatória de acesso às oitavas da Liga Europa.

Por outro lado, Simone Inzaghi sabe que tem pela frente um grande desafio, contra um grande conhecedor do estilo de jogo italiano, se quiser ultrapassar pela primeira vez a barreira das oitavas de final da Liga dos Campeões, após cair com a Lazio para o Bayern de Munique há dois anos e com a Inter diante do Liverpool na temporada passada.

"É um prazer reencontrar Sérgio. Dividimos vitórias importante", disse Inzaghi em entrevista nesta terça-feira.

"Como treinador, ele está fazendo grandes coisas com um jogo técnico e físico, e uma equipe forte que tem de dez vitórias seguidas", acrescentou. "Termos que fazer um grande jogo, sobretudo mentalmente".

Os 'nerazzurri' estão na vice-liderança da Serie A com 15 pontos atrás do líder Napoli, e Inzaghi deverá confirmar seu talento copeiro para aplacar a decepção dos torcedores e dirigentes.

Campeã da Supercopa da Itália em janeiro sobre o Milan, a Inter também está viva na Copa da Itália, na qual enfrentará a Juventus em abril pelas semifinais.

Mas aos 46 anos, talvez tenha chegado para Inzaghi o momento para ganhar também a Europa.

