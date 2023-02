EUA ordena que companhia ferroviária pague por limpeza de descarrilamento tóxico

O governo dos Estados Unidos ordenou nesta terça-feira (21) que a companhia ferroviária Norfolk Southern arcasse com o custo total da limpeza da contaminação causada pelo descarrilamento de um trem que transportava produtos tóxicos, ameaçando fazer a empresa pagar "o triplo" do valor em caso de descumprimento da ordem.

O acidente ocorrido no dia 3 de fevereiro na cidade de East Palestine, no estado de Ohio, provocou um grande incêndio e a liberação de gases tóxicos, entre eles o cloreto de vinila, substância química cancerígena e altamente inflamável utilizada na fabricação de plásticos.

Vários milhares de residentes foram evacuados enquanto as autoridades avaliavam o perigo.

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, na sigla em inglês) anunciou em um comunicado que pediu à Norfolk Southern para "identificar e limpar o solo e os recursos hídricos contaminados" e "reembolsar a EPA pelos serviços de limpeza que foram oferecidos aos residentes e empresas para proporcionar tranquilidade adicional."

Trata-se de uma ordem juridicamente vinculativa, disse o órgão.

A EPA informou que aprovará um plano detalhando todas as etapas necessárias para limpar os danos ambientais causados pelo descarrilamento.

"Se a empresa não realizar as ações ordenadas pela EPA, a agência irá intervir imediatamente, realizar o trabalho necessário e tentar forçar a Norfolk Southern a pagar o triplo do custo", acrescentou.

"Deixe-me ser claro: a Norfolk Southern pagará para limpar a bagunça que criou e o trauma que infligiu a esta comunidade", ameaçou o diretor da EPA, Michael Regan, no comunicado.

O governo do presidente Joe Biden tentou acalmar as tensões após o acidente, enquanto os moradores da área não esconderam sua raiva e preocupação com a contaminação e possíveis consequências sanitárias.

Alguns moradores relataram sofrer vários sintomas, incluindo dores de cabeça, e disseram temer desenvolver câncer em alguns anos. Cerca de 3.500 peixes morreram nos cursos de água ao redor, de acordo com a agência local de recursos naturais.

As autoridades disseram que o ar é "seguro" e os testes de água do sistema municipal não encontraram contaminantes, mas os moradores estão céticos e alguns já entraram com processos contra a companhia ferroviária.

O trem de 150 vagões transportava carga de Madison, Illinois, para Conway, Pensilvânia, quando saiu dos trilhos.

O acidente causou o descarrilamento de 38 vagões, 11 dos quais transportavam materiais perigosos, incluindo cloreto de vinila, acrilato de butila e outros produtos químicos, de acordo com a Junta Nacional de Segurança no Transporte, uma agência federal independente encarregada pelo Congresso de investigar acidentes nos Estados Unidos.

