Coquelin passa por cirurgia e desfalcará Villarreal de 6 a 8 meses

O meia francês Francis Coquelin, do Villarreal, passou por cirurgia nesta terça-feira após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e ficará afastado dos gramados por um período de seis a oito meses, o que o tira do restante da temporada, segundo fontes médicas.

A cirurgia foi realizada no hospital Jean-Mermoz de Lyon pelo doutor Bertrand Sonnery-Cottet.

O jogador de 31 anos, que já passou por Arsenal e Valencia, se lesionou no dia 12 de fevereiro na derrota do 'Submarino Amarelo' para o Barcelona por 1 a 0, pelo Campeonato Espanhol.

O Villarreal está na nona posição em LaLiga e classificado para as oitavas de final da Liga Conferência.

