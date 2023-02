Clubes e LaLiga expressam "profunda preocupação" com o caso Negreira

A Comissão Delegada de LaLiga, composta por vários clubes da primeira e segunda divisão espanholas, expressaram "profunda preocupação" com os fatos investigados no caso Negreira, sobre supostos pagamentos feitos pelo Barcelona a uma empresa de propriedade de um ex-dirigente de arbitragem do futebol da Espanha.

"A LaLiga e sua Comissão Delegada rejeitam e repudiam os fatos e estão profundamente preocupadas e trabalhando ativamente para esclarecer qualquer irregularidade que possa ter acontecido em torno do caso Negreira, seja de caráter esportivo ou de qualquer outra índole", diz o comunicado da organizadora do Campeonato Espanhol.

O órgão acrescentou que acompanha o assunto "muito de perto" e que atuará "com firmeza dentro das competências e os limites que a lei permite".

O jornal El Mundo publicou na última sexta-feira que o Barcelona pagou mais de 6 milhões de euros desde 2001 a José María Enríquez Negreira, que foi vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 e 1028, para aconselhar o clube sobre questões de arbitragem.

Segundo o mesmo jornal, o Barcelona dispensou seus serviços em 2018, coincidindo com sua saída do CTA.

Na segunda-feira, Sevilla e Espanyol publicaram comunicados em suas respectivas páginas na internet mostrando preocupação e indignação diante das informações reveladas.

