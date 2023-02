Autoridades de EUA e Taiwan se reúnem para reforçar cooperação bilateral

Em encontro com uma delegação de deputados dos Estados Unidos nesta terça-feira, 21, a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, prometeu aprofundar a cooperação militar entre os dois países, apesar das objeções da China, que reivindica a ilha como seu próprio território. "Taiwan e os EUA continuarão a reforçar os intercâmbios militares. No futuro, Taiwan cooperará ainda mais ativamente com os EUA e outros parceiros democráticos para enfrentar desafios ousados, como o expansionismo autoritário e as mudanças climáticas", disse Tsai.

"Estamos aqui para afirmar os valores compartilhados entre os EUA e Taiwan - um compromisso com a democracia e a liberdade", disse o deputado Ro Khanna, da Califórnia. Khanna estava acompanhado dos deputados Tony Gonzales (Texas), Jake Auchincloss (Massachusetts) e Jonathan Jackson (Illinois). Na segunda-feira, 20, o grupo se reuniu com o chefe do legislativo de Taiwan, You Si-kun, e com o fundador da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Morris Chang.

Tsai agradeceu aos legisladores pela presença e disse que a visita era uma chance de aprofundar a cooperação em curso no projeto e fabricação de chips semicondutores, energia renovável e rede móvel 5G. O grupo foi uma das muitas delegações dos EUA que a líder de Taiwan recebeu nos últimos anos, mesmo quando Pequim intensificou o assédio diplomático e militar à ilha.

