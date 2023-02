Valencia perde mais uma e cai para vice-lanterna do Espanhol

O Valencia caiu para a vice-lanterna do Campeonato Espanhol ao ser derrotado nesta segunda-feira pelo Getafe por 1 a 0, no jogo que fechou a 22ª rodada.

Um gol de Borja Mayoral aos 37 minutos do segundo tempo deu a vitória ao time do técnico Rubén Baraja, que estreou no banco do Getafe depois da saída de Salvador González.

O Valencia, que perdeu seus últimos cinco jogos em LaLiga, caiu para penúltima posição na tabela com 20 pontos, enquanto a vitória permitiu ao Getafe sair da zona de rebaixamento.

-- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Girona - Almería 6 - 2

- Sábado:

Real Sociedad - Celta Vigo 1 - 1

Betis - Valladolid 2 - 1

Mallorca - Villarreal 4 - 2

Osasuna - Real Madrid 0 - 2

- Domingo:

Elche - Espanyol 0 - 1

Rayo Vallecano - Sevilla 1 - 1

Atlético de Madrid - Athletic Bilbao 1 - 0

Barcelona - Cádiz 2 - 0

- Segunda-feira:

Getafe - Valencia 1 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 59 22 19 2 1 45 7 38

2. Real Madrid 51 22 16 3 3 46 17 29

3. Real Sociedad 43 22 13 4 5 32 22 10

4. Atlético de Madrid 41 22 12 5 5 31 17 14

5. Betis 37 22 11 4 7 29 23 6

6. Rayo Vallecano 34 22 9 7 6 29 24 5

7. Athletic Bilbao 32 22 9 5 8 31 23 8

8. Mallorca 31 22 9 4 9 20 22 -2

9. Villarreal 31 22 9 4 9 24 22 2

10. Osasuna 30 22 8 6 8 19 21 -2

11. Girona 27 22 7 6 9 33 33 0

12. Sevilla 25 22 6 7 9 24 30 -6

13. Espanyol 24 22 5 9 8 27 33 -6

14. Celta Vigo 24 22 6 6 10 23 34 -11

15. Valladolid 24 22 7 3 12 16 30 -14

16. Getafe 22 22 5 7 10 19 28 -9

17. Almería 22 22 6 4 12 27 40 -13

18. Cádiz 22 22 5 7 10 17 35 -18

19. Valencia 20 22 5 5 12 26 27 -1

20. Elche 9 22 1 6 15 15 45 -30

