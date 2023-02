Subcontratada da Nike e Adidas demitirá 6 mil trabalhadores no Vietnã

Uma das maiores fabricantes de calçados do Vietnã, que produz para marcas como Nike e Adidas, demitirá 6.000 trabalhadores devido à queda nos pedidos, anunciaram as autoridades locais.

Cerca de 3.000 funcionários da Pouyen Vietnam, da empresa taiwanesa Pou Chen, perderão seus empregos no final de fevereiro e outros 3.000 não renovarão no final de seus contratos, segundo um documento da Direção do Trabalho da cidade de Ho Chi Minh, capital econômica do sul do país, do qual a AFP obteve cópia.

As autoridades citaram uma "carteira de pedidos muito fraca em 2023" como o motivo.

O Vietnã, um dos maiores exportadores mundiais de moda e móveis, sofre com uma inflação que afeta seus clientes ocidentais, que consomem cada vez menos.

Prevê-se que as demissões, que foram comunicadas ao sindicato que representa os trabalhadores, sejam transmitidas aos afetados "no dia 25 de fevereiro", especifica o documento.

Os trabalhadores vão continuar recebendo o seu salário até o seguro-desemprego, segundo as autoridades.

O anúncio ocorre depois que a empresa foi forçada a colocar 20.000 trabalhadores em licença forçada de forma rotativa para distribuir o pouco trabalho disponível.

Pouyuen é o maior empregador da cidade de Ho Chi Minh, com cerca de 50.000 funcionários.

Mais de 630.000 pessoas perderam seus empregos ou tiveram jornada reduzida em 2022, de acordo com o Ministério do Trabalho vietnamita.

