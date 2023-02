Rever a final de 2022 foi "uma tortura", admite Klopp

O técnico do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp, admitiu nesta segunda-feira que rever recentemente a final da Liga dos Campeões de 2022, que terminou com a derrota de sua equipe por 1 a 0 para o Real Madrid, foi "uma tortura", antes do duelo com o time merengue nas oitavas de final da atual edição.

"Jogamos essa final em Paris e não a tinha visto desde então, até este fim de semana", reconheceu Klopp em entrevista coletiva.

"Percebi imediatamente porque não assisti de novo", acrescentou com um sorriso. "Foi uma verdadeira tortura, porque fizemos um bom jogo e poderíamos ter vencido (...) mas eles marcaram o gol decisivo e nós não", explicou.

Esta foi a quinta derrota do Liverpool nos últimos seis confrontos com o Real Madrid, além de um empate, mas Klopp quer esquecer o passado.

"Foi há seis ou oito meses (...) agora são os mesmos clubes, mas equipes diferentes e momentos diferentes, faz parte da história" resumiu.

Com cinco títulos de Champions para o Real Madrid nas últimas nove edições e três finais desde 2018 para o Liverpool, "temos a impressão de que sempre tivemos uma das equipes na decisão nos últimos anos (...) então vamos ver quem vai se classificar", acrescentou o alemão.

Klopp também desejou que os incidentes nos arredores do Stade de France antes da final de 2022, pelos quais a Uefa e a polícia francesa foram apontados como responsáveis por um relatório independente, não afete a partida.

"Nada do que aconteceu em Paris foi culpa do Real Madrid e nada do que aconteceu é culpa dos torcedores", lembrou o treinador.

"Os torcedores do Real Madrid que vierem aqui devem ser recebidos da melhor maneira, passear pela cidade, ir aos pubs, esse tipo de coisa. Aproveitar sua estadia por aqui e ir a um dos lugares mais históricos do futebol mundial. E depois, duas equipes de altíssimo nível vão se enfrentar e não acho que a final de Paris seja um motivo para não aproveitar mais", concluiu.

