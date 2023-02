Presidente dos EUA, Joe Biden, faz visita surpresa a Kiev

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez uma visita surpresa a Kiev, capital da Ucrânia, nesta segunda-feira (20), apuraram os jornalistas da AFP.

Biden se encontrou com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, poucos dias antes do primeiro aniversário do início da invasão russa da Ucrânia.

