PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA BIDEN: Biden anuncia novas entregas de armas à Ucrânia em visita surpresa a Kiev

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

BRASIL TEMPORAL: Lula visita área atingida por temporal que deixou mortos e desaparecidos no litoral paulista

COREIA DO NORTE ARMAS: Coreia do Norte lança dois mísseis em resposta a manobras dos EUA e da Coreia do Sul

=== UCRÂNIA RÚSSIA BIDEN ===

KIEV:

Biden anuncia novas entregas de armas à Ucrânia em visita surpresa a Kiev

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reiterou seu apoio "inabalável" à Ucrânia durante uma visita surpresa a Kiev nesta segunda-feira (20), na qual prometeu novas entregas de armas aos ucranianos, poucos dias antes do primeiro aniversário da invasão russa.

(EUA conflito Rússia Ucrânia, Central, 678 palavras, já transmitida)

=== BRASIL TEMPORAL ===

SÃO PAULO:

Lula visita área atingida por temporal que deixou mortos e desaparecidos no litoral paulista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita nesta segunda-feira (20) a região do litoral paulista atingida pelas fortes chuvas que deixaram pelo menos 36 mortos e dezenas de desaparecidos durante o fim de semana de carnaval.

(Brasil clima inundações chuva, Central, 602 palavras, já transmitida)

=== COREIA DO NORTE ARMAS ===

SEUL:

Coreia do Norte lança dois mísseis em resposta a manobras dos EUA e da Coreia do Sul

A Coreia do Norte afirmou ter disparado nesta segunda-feira (20) dois mísseis capazes de realizar um "ataque nuclear tático" e destruir bases aéreas inimigas, em resposta a manobras aéreas realizadas no dia anterior por seu vizinho sul-coreano com os Estados Unidos.

(conflito diplomacia CoreiadoSul CoreiadoNorte, Central, 412 palavras, já transmitida)

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Carnaval do Rio se reencontra com a alegria de viver

Adeus à pandemia e aos anos sombrios da cultura de Jair Bolsonaro: o Carnaval carioca recuperou no domingo (19) a alegria de viver com um show no Sambódromo repleto de fantasia e autoconfiança.

(Brasil cultura música turismo carnaval, 515 palavras, já transmitida)

ANCARA:

Estados Unidos reiteram apoio à Turquia

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, concluiu nesta segunda-feira (20) uma visita de dois dias à Turquia, onde reiterou o apoio dos Estados Unidos após o devastador terremoto no sul do país e reafirmou o estado das relações bilaterais.

(EUA conflito diplomacia Turquia Ucrânia defesa, 441 palavras, já transmitida)

PARIS:

Infraestruturas da China e dos EUA na linha da frente dos riscos climáticos (relatório)

As regiões econômicas estratégicas da China e dos Estados Unidos são as mais expostas às consequências das mudanças climáticas, segundo um estudo publicado nesta segunda-feira sobre os riscos do aquecimento global em áreas urbanizadas.

(clima EUA China meioambiente economia seguros construção Índia Brasil Argentina, Ângulo, 500 palavras, a ser transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Israelenses protestam antes de votação de controversa reforma judicial

Milhares de pessoas se manifestaram em frente ao Parlamento de Israel nesta segunda-feira (20) em oposição a um projeto de reforma judicial que consideram uma ameaça à democracia e que deve ser votado de forma parcial em algumas horas.

(lei justiça parlamento manifestação Israel, 460 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

PEQUIM:

China nega que esteja considerando enviar armas para a Rússia, como afirmam os EUA

A China rejeitou nesta segunda-feira (20) como "falsas" as alegações dos Estados Unidos de que Pequim está considerando enviar armas à Rússia para ajudá-la na guerra contra a Ucrânia, reiterando um apelo ao diálogo para encerrar o conflito.

(EUA UE conflito Rússia diplomacia China política, 579 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags