'Muito preocupada' com conflito na Ucrânia, China pede diálogo

O ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, disse nesta terça-feira (21) estar "profundamente preocupado" com o conflito na Ucrânia, que está "se intensificando e até mesmo saindo do controle."

O chanceler disse em um discurso sobre segurança global que Pequim buscará "trabalhar com a comunidade internacional para promover o diálogo e as consultas, abordar as preocupações de todas as partes e buscar a segurança comum."

