Liverpool quer se redimir na Champions contra o Real Madrid; Napoli é favorito contra o Eintracht

Liverpool e Real Madrid se reencontram nesta terça-feira (21) em Anfield no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa com ares de revanche para os ingleses, após a derrota na final de 2022 e os incidentes no Stade de France, enquanto o Eintracht Frankfurt recebe o Napoli.

É possível que o duelo traga más lembranças para os torcedores dos 'Reds'. O âmbito esportivo, a equipe tentará apagar a perda do título no ano passado e o mau momento no Campeonato Inglês, apesar das duas vitórias nas últimas duas rodadas.

Por outro lado, o Liverpool também espera aproveitar a chegada do Real Madrid para virar a página depois do trauma das graves tensões antes da final da última Champions.

A ferida continua aberta para os torcedores ingleses, que ainda lembram das cenas de caos vividas nos arredores do estádio em Saint-Denis.

"Jogamos essa final em Paris e não a tinha visto desde então, até este fim de semana", reconheceu nesta segunda-feira o técnico dos 'Reds', Jürgen Klopp.

"Percebi imediatamente porque não assisti de novo", acrescentou com um sorriso. "Foi uma verdadeira tortura, porque fizemos um bom jogo e poderíamos ter vencido (...) mas eles marcaram o gol decisivo e nós não", explicou.

Esta foi a quinta derrota do Liverpool nos últimos seis confrontos com o Real Madrid, além de um empate, mas Klopp quer esquecer o passado.

"Foi há seis ou oito meses (...) agora são os mesmos clubes, mas equipes diferentes e momentos diferentes, faz parte da história" resumiu.

Apesar de sair como favorito no duelo, o Real Madrid ainda não vive seu melhor momento na temporada.

O time merengue sofreu no último sábado para vencer o Osasuna (2 a 0) e observa a oito pontos de distância o rival Barcelona liderando o Campeonato Espanhol.

Recentemente campeão do Mundial de Clubes no Marrocos, o elenco do técnico Carlo Ancelotti vem sofrendo com a maratona de jogos e não pôde contar com Karim Benzema no fim de semana por conta do cansaço.

Enquanto o atacante francês foi relacionado para pegar o Liverpool, os meias Toni Kroos e Aurélien Tchouaméni serão desfalque por problemas físicos.

No outro jogo do dia, o Eintracht Frankfurt encara o Napoli, líder isolado do Campeonato Italiano com 20 vitórias em 23 rodadas.

O time napolitano, liderado pelos atacantes Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, é o favorito no confronto contra o atual campeão da Liga Europa, que aposta nos os gols de Randal Kolo Muani, artilheiro do Eintracht na temporada.

-- Programação de terça-feira para os jogos de ida das oitavas de final da Champions League:

(17h00) Eintracht Frankfurt (ALE) - Napoli (ITA)

(17h00) Liverpool (ING) - Real Madrid (ESP)

