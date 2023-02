Lance Stroll sofre acidente de bicicleta e está fora dos testes de pré-temporada da F1

O piloto canadense Lance Stroll, da Aston Martin, sofreu um acidente de bicicleta e não vai participar dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no próximo fim de semana no Bahrein, podendo inclusive perder o primeiro Grande Prêmio do ano, que será disputado em março, anunciou nesta segunda-feira sua escuderia.

"Durante um treino de com bicicleta na Espanha, Lance Stroll se envolveu em um acidente leve e sofreu lesões que o impedirão de participar dos testes de pré-temporada", informou a equipe britânica em um comunicado.

"Lance espera se recuperar rapidamente para assumir o volante novamente. Suas condições para retornar ao cockpit serão avaliadas dia a dia e a equipe irá comunicar sobre a situação antes do GP do Bahrein", primeira prova da temporada, prevista para o dia 5 de março.

"Sofri um infeliz acidente enquanto treinava com minha bicicleta em preparação para a temporada. Estou determinado a voltar ao carro e empolgado com a temporada pela frente com a equipe", declarou Stroll em sua conta no Instagram.

Por enquanto, a Aston Martin ainda não informou se chamará seus pilotos reservas, o brasileiro Felipe Drugovich e o belga Stoffel Vandoorne, para substituir Stroll durante os três dias de testes.

Três meses depois do último GP da temporada 2022, em Abu Dhabi, a Fórmula 1 retorna a partir de quinta-feira para testes no circuito de Sakhir, palco da primeira corrida do ano.

